Circulă pe internet o fraudă de tip investiții rapide în care este utilizată fraudulos imaginea președintelui Nicușor Dan.

Acesta promovează în filmuleț o oportunitate nevăzută de plasare a banilor cu promisiunea unor câștiguri miraculoase, avertizează Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. Sunt imagini false, construite pentru a manipula emoțiile și pentru a convinge potențialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatorii ciberneci, transmite instituția.

Specialiștii îndeamnă vigilență în ceea ce privește materialele video în care persoane publice promovează, chipurile, astfel de investiții sigure care aduc câștiguri rapide, la verificarea sursei și accesarea doar a site-urilor oficiale ale instituțiilor. Orice caz suspect poate fi raportat la numărul unic 1911.