Ilinca Simion a făcut dezvăluiri explozive despre noaptea de Înviere de la mănăstire, când a fost filmată alături de liderul AUR și soții Georgescu. Soția lui George Simion spune despre Cristela Georgescu că a reușit să o liniștească din doar câteva cuvinte. Pe Călin Georgescu spune că atunci l-a întâlnit pentru prima dată și că mesajele sale răsună în continuare în mințile oamenilor.

Anca Alexandrescu: Cum a fost în noaptea de înviere?

Ilinica Simion: Eu nu-i cunoșteam pe soții Cristela și Călin. A fost prima dată când eu i-am cunoscut în ideea asta de vorbă cu ei. Nu foarte mult, că eram la biserică, bineînțeles, dar alea două, trei propoziții pe care le-am schimbat eu cu doamna Cristela, mi-am dat seama că e de o blândețe, și de o extraordinar de…

Parcă m-a liniștit din două, trei cuvinte. Mi-a zis: << Totul să fie bine, fiți calmi>>> Mi-a luat mâna așa, mi-a strâns-o. Exact părintește, știi? De ce aveam nevoie? Pentru că în toată agitația asta, uneori am nevoie de cuvinte din astea. Și mama, săraca, mai zice câteodată <<Mami, stai cuminte, liniștește-te, totul să fie bine. Nu te mai agita, că transmit și băiețelului, transmiți și lui George>>.

Eu încerc să-mi țin emoțiile cât pot de mult, dar sunt momente când refulez, că n-ai cum. Iar domnul Călin… Mai mult a vorbit cu George, noi n-am stat pe lângă ei. Adică n-am stat să ascultăm ce vorbesc ei. Însă toată lumea din biserică s-a comportat exemplar. N-a fost om care să vină să…

Anca Alexandrescu: Am vorbit și eu cu doamna Cristela și exact asta îmi spunea că a văzut așa oameni cu bun-simț, nimeni nu s-a năpustit, nu s-a înghesuit.

Ilinca Siomion: Să vină, să facă poze. Adică le-au păstrat intimitatea oamenilor. Adică George și în special, că lumea vine să facă poze cu George și cu domnul Călin.

Anca Alexandrescu: Și sensibilitatea și importanța momentului.

Ilinca Simion: Da, sigur. Dar a fost superb la biserica unde am fost noi. Mănăstirea de maici. Și chiar când am plecat de acolo, una dintre maicuțe mi-a dat o plasă plină cu ouă, tăiței, iaurt făcut la ele acolo. Am plecat în seara aia, după atata drum.

Anca Alexandrescu: Ați venit direct din America atunci?

Ilinca Simion: Da, da, da. Și am ajuns de la aeroport, am mai făcut încă două ore până la biserică. Și după atata drum, când pleci cu bucuria aia de acolo, adică mă simțeam liniștită. Liniștită, efectiv liniștită. Mi-a plăcut foarte mult întâlnirea cu ei.

Eu nu am mai văzut astfel de mișcare până acum, iar cuvintele pe care domnul Călin Georgescu le-a rostit, în mintea multor oameni și acum se aud.

