Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de luni, 26 iunie 2023.

Berbec

A trecut ceva timp de cand viata ta sociala ti-a oferit, ca acum, evenimente interesante de participat si oameni deosebiti de intalnit. E firesc deci sa vrei sa vezi tot, sa cunosti tot, sa mergi peste tot.

Taur

O oportunitate promitatoare de cariera poate fi la orizont. Daca nu esti atent, ai putea sa iesi din ea inainte de a intra. Neptun te poate face sa te indoiesti ca ai ceea ce ai nevoie ca sa iti asumi un rol mai mare si o ocazie mai promitatoare.

Gemeni

Planurile tale de a imbratisa tot ce are viata de oferit devin si mai mari acum din pricina visatorului Neptun. Drumul in continuare se vede destul de roz din punctul tau de vedere, insa pe masura ce avansezi pot aparea unele aspecte mai putin stralucitoare dar pe care sigur le vei depasi.

Rac

Ai primit mult sprijin de la prieteni si cunostinte, asa de mult incat ai inceput sa iei ca si cum ti se cuvine si te astepti sa primesti tratament preferential. Nu e nimic gresit sa simti ca meriti ce e mai bun, e chiar firesc, dar iti vei strica prieteniile daca esti in cautare de oameni care sa te faca sa te simti ca un rege sau regina.

Leu

Ai grija sa nu iti umfle egoul cineva si sa crezi intr-un vis imposibil. Neptun poate face ca un partener sau altcineva sa te incurajeze sa te inhami la ceva imposibil pentru tine. Persoana aceasta crede in tine, desi poate ca nu realizeaza ca te incurajeaza spre ceva ce e dincolo de puterile tale.

Fecioară

Ai multe angajamente de munca in agenda, deci este usor sa fii coplesit pana peste cap. Inainte de a lua sarcini in plus, ai grija ca stii ce faci. Neptun in zona ta de cunoastere te poate face sa nu intelegi exact directiile a ce ai de facut.

Balanță

Cand esti implicat cu cineva, tu esti cu adevarat foarte implicat. Astfel, ai putea depasi anumite limite si granite si duce lucrurile prea personal prea curand, scrie sfatulparintilor.ro. Visatorul Neptun te poate face sa fii prea entuziasmat in zona romantismului si intimitatii si sa apesi pe pedala acceleratiei prea repede cand de fapt ar fi buna o frana.

Scorpion

Planurile tale mari pentru casa si familie pot fi in afara sincronicitatii cu scopurile relatiei. Visatorul Neptun te duce intr-o directie de entuziasm nerealist care te pune pe un plan paralel cu partenerul. El sau ea poate gandi ca planurile sunt prea mari sau ca ii pune in umbra nevoile sale.

Săgetător

Nu iti creste excesiv sperantele despre un subiect de serviciu pana nu ai toate datele problemei clare. Si mai important, nu barfi sau duce vorba cu colegii inainte de a sti exact ce se petrece. Visatorul Neptun te face sa sari in cea mai pozitiva versiune posibila a evenimentelor la job, ca in filme, nu ca in realitate.

Capricorn

Ia-o mai usurel si nu lasa o mana e bani in plus sa iti faca gaura in portofel. Neptun cel visator te poate face nerealist la bani azi si ai fi tentat sa iti provoci un risc finanicar. Nimic din ce poate fi cumparat de bani nu este asa de promitator precum arata.

Vărsător

Esti super entuziast in aceste zile. Astfel, ai fi inclinat sa vezi o situatie personala asa cum vrei tu sa fie si nu asa cum este. Neptun cel visator si nerealist te poate face sa fii si tu cam paralel cu realitatea pe un subiect care implica casa ta sau un membru de familie.

Pești

Tu nu prea esti persoana care sa exagereze realitatea si sa stea in gandiri magice, insa asta se poate intampla azi din cauza activitatii visatorului Neptun in zona ta mentala. Poate esti obosit sa tot ai de-a face cu o lume care nu corespunde asteptarilor tale ? Astfel, ai nevoie sa te prefaci ca totul este ok.