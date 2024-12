Horatiu Potra, milionarul din Legiunea Straina care e banuit de legaturi cu Calin Georgescu, s-ar afla duminica dimineata la o sectie de politie din judetul Prahova, relateaza surse citate de Realitatea PLUS. Potrivit surselor citate, acesta ar fi fost tras pe dreapta in trafic de oamenii legii in timp ce se indrepta spre Bucuresti, insotit de 20 de persoane. Acestea veneau de la Sibiu si aveau ca destinatie finala Capitala. In masinile acestora a fost descoperit un adevarat arsenal de arme albe, de la cutite si macete, si pana la cartuse si cozi de topor. Toate acestea se aflau in masinile oprite in Ilfov. Imaginile care insotesc aceasta stire sunt realizate de un amator.

UPDATE

Potra a fost depistat în comuna Mănești, din judetul Prahova. Acesta urmeaza sa fie condus la sediul IPJ Prahova pentru audieri.

VEZI FOTO AICI

STIREA INITIALA

Inca nu e o confirmare oficiala din partea autoritatilor ceea ce ne face sa credem ca deocamdata vor sa inteleaga de la persoanele acestea ce cautau spre Bucuresti.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, acestia au fost depistati atat in Otopeni, cat si in alte localitati din Prahova. De asemenea, sunt depistati inclusiv in Dambovita sau in Capitala. Nu erau, deci, toti in acelasi loc.

Sunt vreo 7 masini care se indreptau spre Bucuresti. Intr-una dintre ele era si Horatiu Potra, cel care are un business – se ocupa de Legiuea Straina din Congo. Mai exact, duce acolo mercenari romani.

La perchezitia masinilor au fost gasite asupra celorlalte persoane, nu in masina in care era si Horatiu Potra, mai multe arme albe, cutite, macete, cozi de topor. Unii dintre soferii din masinile celelalte ar fi fost depistati pozitiv la amfetamina.

„Noaptea trecută, structurile Ministerului Afacerilor au interceptat în trafic, în județele Prahova, Dâmbovița, Ilfov și în municipiul București, mai multe auto, cu aproximativ 20 de persoane. Toți fac parte din grupul lui Potra. În urma verificărilor, asupra lor au fosr găsite 2 pistoale, mai multe arme albe(cuțite, săbii, bâte), precum și materiale pirotehnice. Având în vedere că acestia s-au deplasat către București, având asupra lor aceste obiecte interzise, ar fi avut drept scop deranjarea ordinii și liniștii publică. De asemenea, 2 șoferi au fost testați pozitiv la substanțe interzise. Au fost întocmite mai multe dosare penale”, au transmis sursele citate.

Toate aceste persoane sunt in prezent audiate de politisti.

In urma cu cateva zile. Horatiu Potra a postat pe pagina lui de Facebook un filmulet in care, cu o sabie in mana, ameninta politicienii.

Sursa: Newsinn