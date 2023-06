Este grevă la Penitenciarul Pelendava. Angajaţii au refuzat să intre în tură, în această dimineaţă.

Poliţiştii de penitenciar sunt nemulţumiţi şi de faptul că vârsta de pensionare ajunge la 65 de ani pentru toate categoriile de angajaţi.

„Creșterea vârstei de pensionare până la 65 de ani va face ca polițiștii de penitenciare să iasă la pensie direct în sicriu deoarece speranța de viață a acestei categorii socio-profesionale este de aproximativ 62 de ani. Modificarea bazei de calcul a pensiilor militare le va oferi polițiștilor de penitenciare o pensie sub costurile unei vieți decente, sub acel coș minim despre care guvernanții nu vor niciodată să vorbească. PNL și PSD, dacă nu ne omorâți la locul de muncă, ne omorâți prin înfometare, ca pensionari!

Sună cinic, dar aveți experiență. Ca dovada aveți cazurile românilor care au murit de foame și frig în casă, în iarna anului 2022”, mai arată sindicaliştii.

Ei mai precizează că pe întreaga durată a protestelor, mitingurile anunţate vor fi completate si cu alte acţiuni organizate pe domenii, cum sunt: excesul de zel in efectuarea unor misiuni sau activităţi, refuzul de prestare a muncii suplimentare, acţiuni de tipul grevei japoneze, suspendarea sau blocarea activității în anumite domenii de activitate (având prioritate strict intervențiile in cazurile de urgență) etc, ceea ce va duce la blocarea sistemului.

Sindicatul Phoenix-Pelendava și Sindicatul Pajura-Dolj din Penitenciarul Pelendava au următoarele revendicări generale:

Eliminarea inechităților salariale din sistemul public, pentru aplicarea legii­cadru 153/2017 privind salarizarea bugetarilor;

Aplicarea legii nr. 223/2015 privind pensiile militare, fără modificări;

Stoparea MODIFICĂRII Legii pensiilor militare. Actualizarea și indexarea pensiilor militare;

Actualizare normă hrană și normă echipare;

Plata salariului de grad la valoarea actualizată, integral.

