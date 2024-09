George Simion, liderul partidului AUR și candidat la președinția României, a fost invitatul Ancăi Alexandrescu în platoul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, unde a avut ocazia să își expună viziunea asupra viitorului țării. Într-o discuție deschisă și provocatoare, Simion a răspuns întrebărilor incisive, oferind detalii despre planurile sale pentru România.

De asemenea, Simion a abordat cu sinceritate numeroase zvonuri și bârfe care circulă în spațiul public despre persoana sa, încercând să clarifice pozițiile și viziunea sa politica într-un moment crucial pentru România.

Anca Alexandrescu: Iar o sa spuna haterii ca influentez si fac campanie pro AUR

George Simion: Buna seara haterilor dumneavoastra, ii salutam pe toti trei care se ascund dupa diferite pseudonime. Acum important este ce lasam in urma dupa emisiunile, dezbaterile si eforturile noastre. In rest sunt foarte multi care slujesc unor anumiti candidati, unor anumite cercuri.

Anca Alexandrescu: Problema este ca oamenii unora ajung prea departe si incep sa se urasca unii pe altii din cauza acestor pareri politice diferite. Exista viata si dupa alegeri

George Simion: Asta ar trebui sa tina minta unii. Altii care sunt disperati sa il scoata din belele pe domnul Coldea ar trebui sa o lase mai moale cu domnul Geoana si sustinerea pentru domnul Geoana

Anca Alexandrescu: Ce vreti sa sugerati? Ce legatura are domnul Geoana cu domnul Coldea?

George Simion: Aud de peste tot ca aripa Coldea si statul paralel reunit in aceasta grupare il sustine pe domnul Mircea Geoana

Anca Alexandrescu: Cu ce ar mai putea sa il sustina? Aripa Coldea face poteca la DNA

George Simion: Ii aranjeaza cateva emisiuni. I-au aranjat o emisiune la domnul Gadea.

Anca Alexandrescu: Am inteles ca si dumneavoastra trebuia sa mergeti acolo

George Simion: Eu am refuzat sa merg la domnul Gadea. Pot sa ma duc intr-o emisiune in direct, dar erau niste ode adresate doamnei Lasconi si musuroiului de furnici.

Anca Alexandrescu: Poate va adresau si dumneavoastra niste ode

George Simion: Ma indoiesc. Domnii de la Antena 3 in coordonare cu anumiti oameni politici si anumite servicii de la Chisinau au incercat sa imi creeze o anumita alura. La Antena 3 a aparut un fost ministru al apărării din vremea domnului Plahotniuc care afirma sus si tare ca m-am vazut cu un agent rus la Cernauti.

Anca Alexandrescu: Eu am dat saptamana trecuta imagini cu fostul adjunct de la SIE, domnul Silviu Predoiu, care a fost intrebat de Robert Turcescu daca suntet agenti rusi, dumneavoastra si domana Sosoaca. Omul a zis – trebuie sa fii nebun la cap sa crezi asa ceva. Si cred ca domnul Predoiu chiar stie despre ce vorbeste.

George Simion: Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, care avea o colaborare politica cu partidul lui Vlad Voiculescu, a venit sa intareasca spusele.

Anca Alexandrescu: E cel mai rau lucru sa te pui rau cu presa. Uneori chiar consilierii pot fi dusmani, dar nu presa.

George Simion: In aceasta cursa electorala cred ca de fapt candidatii sunt cei mai mari potentiali dusmani ai lor. Prin afirmatiile pe care le fac si prin alegerile pe care le fac.

Anca Alexandrescu: Am vazut planul Simion, eu am fost printre primii care v-au laudat ca aveti un program si ca mergeti pe fiecare domeniu in parte.

George Simion: Va multumesc, pentru ca astazi am inteles ca a aparut planul Ciolacu.

Anca Alexandrescu: Inseamna ca ati facut un lucru bun.

George Simion: Maine voi prezenta planul Simion pentru transportul feroviar. Saptamana trecuta la Turceni am prezentat planul Simion pentru sectorul energetic si saptamana viitoare vom prezenta planul Simion pentru agricultura si ce vom vrea sa facem in zona de industrie. Am avut planul prezentat in directia gospodariilor romanesti si renasterea satului romanesc. Cred ca am crescut din punctul de vedere al masurilor concrete si al continutului in anii acestia, si dumneavoastra m-ati crticat cand era cazul, acum vrem sa venim cu un plan de tara cu masuri care pot fi luate.

Vor veni multi care sa spune: Nu este treaba presedintelui. Nu cred ca era treaba presedintelui cu atributiile specificate expre in constitutie nici Romania Educata. Insa presedintele Iohannis l-a asumat, trebuia sa treaca si la fapte.

Anca Alexandrescu: Presedintele Romaniei poate sa aibe niste linii directoare ale mandatului. Banuiesc ca in mandatul dvs va propuneti niste lucruri pentru Romania. Se pot face comisii prezidentiale pe fiecare domeniu in parte

George Simion: Presedintele este primul om in stat, cel mai important om in stat, cel care desemneaza primul ministru. Au fost voci care spuneau ca nu e o atributie a presedintelui sa vina cu un proiect pentru securitatea demografica, cum am venit eu cu planul pentru locuinte. Azi veedm ca a fost desemnat din partea Romaniei un vicepresedinte executiv al Comisiei Europene care are ca atributii exact locuintele.

Anca Alexandrescu: Mi se pare, ca si pozitie obtinuta de Romania, un lucru bun.

George Simion: Eu, mai in gluma mai in serios, am o problema cu propunerea initiala facuta de Marcel Ciolacu, care spunea ca Romania il desemneaza pe Victor Negrescu, si vizeaza un portofoliu al economiei. Acum, avand in vedere pozitionarea domnului Negrescu fata de chestiunea cu drepturile LGBT si cum suntem gender fluid la nivel european, putea sa se autoidentifice domnul Negrescu ca fiind femeie si obtinea postul.

La noi e o diferenta ideologica fata de PSD-ul de la nivel european. PSD-ul intr-un fel se pozitioneaza fata de casatoriile ddintre persoanele de acelasi sex in Romania

Anca Alexandrescu: Au aratat o anumita deschidere prin numirea doamnei Stoiciu vicepresedinte la partid care se ocupa cu ONG-urile si care are niste vederi mai largi, ca sa fiu eleganta

George Simion: Dar sa spuna asta public. Doar nu se rusineaza de doamna Stoiciu. Sa spun aPSD-ul care este pozitia fata de aceste lucruri si nu am nicio problema. Am o problema cu dublul limbaj

Anca Alexandrescu: Dar cu drogurile aveti o problema? Nu dumneavoastra ca persoana

George Simion: Cu siguranta. Am fost acuzat de un senator sau deputat USR, depinde cum se autoidentifica, de faptul ca as consuma substante interzise. Si am fost sa imi fac testul public.

Anca Alexandrescu: Dar nu credeti ca ar fi bine sa se faca si test psihologic, si de drog, tuturor politicienilor romani?

George Simion: Ar trebui sa se faca multe, multe texte. Eu am vazut cateva exemplare destul de ciudate in Parlamentul Romaniei, dar pana sa ajungem acolo tine de fiecare ce arata public, ce recunoaste public, ce isi trece in CV, pentru ca de la doamna Lasconi la contracandidati cu doctorate dovedite ca fiind plagiate, avem o problema. nu doar academica, nu doar profesionala, avem o problema cu ceea ce vrem sa parem in spatiul public, nu felul in care sunt invatati unii sau altii sa vorbeasca de catre consilieri.

Anca Alexandrescu: Cu PSD ati facut alianta? Ca sunteti acuzat tot mai des ca defapt faceti jocul lui Marcel Ciolacu pentru a intra in turul doi sa iasa presedinte Marcel Ciolacu

George Simion: O alianta cu PSD-ul a facut PNL-ul. Sunt impreuna la guvernare, chiar daca unii din PNL mai au excese

Anca Alexandrescu: Ma refeream asa, la o usa din dos

George Simion: Pe nicio usa

Anca Alexandrescu: Nu prea vad sa va atace PSD-ul pe dumneavoastra deloc

George Simion: A zis Marcel Ciolacu ca sunt un agent imobiliar, cred, si m-a calificat cumva. Eu sunt bucuros ca domnul Ciolacu ma copiaza. Prima data a vrut sa vada ce isi doresc romanii, acum a venit cu planul Ciolacu pentru reindustrializare. Singura problema cu domnul Ciolacu este ca el este la guvernare. Si poate lua toate aceste masuri si nu le ia. SI alta problema a domnului Ciolacu este ca nu a fost un adversar al lui laus Iohannis. Klaus Iohannis l-a nominalizat pe Marccel Ciolacu premier si ii canta in struna. Eu nu pot sa afirm ca l-ar avea cu ceva la mana pe Ciolacu, dar pot sa afirm ca in momentul acesta Klaus Iohannis are doua partide. Unul de stanga, unul de dreapta, si se inteleg foarte bine, e armonie acolo. Ei se portretizeaza ca fiind solutia stabilitatii.

Anca Alexandrescu: Mi-ati zis ca sunteti foarte suparat pe Facebook pentru ca ati postat filmuletul cu casa pe care ati terminat-o, asa cum ati promis si apoi a fost sters.

George Simion: Da, ajuns la un milion de vizualizari pentru ca toata lumea din online-ul romanesc a vrut sa vada ce fel de casa a construit Simion in 12 zile.

Anca Alexandrescu: Care au fost costurile exacte?

George Simion: 29.300 de euro, din care 17.300 de euro materiale de constructii, marea majoritate romanesti, toate cumparate de la magazin, am pus toate preturile pe YouTube unde mi-au ramas clipurile, pe fiecare zi de constructie, si 12.000 de auro forta de munca

Anca Alexandrescu: Casa este construita pe terenul unei case care a luat foc. Ca multi au ridicat problema terenului

George Simion: Pai asta e ideea in planul Simion. Casa are 2 camere, 60 de mp utili. Ca un apartament de bloc, insa ridicarea unei case este mai scumpa decat un apartament. Una dintre intrebari a fost de ce nu s-a asteptat 21 de zile cat e normativul pentru întarirea betonului. Avem ingineri constructori, avem experti, pentru o casa cu parter e nevoie de o fundatie care nu asteapta 21 de zile sa se intareasca betonul, nu am construit o vila. Cei care s-au aratat surprinsi ca se pot construi apartamente de doua camere de 50 mp utili la pretul de vanzare de 35.000 de euro nu cunosc realitatile sau poate nu s-au interesat ce spunem noi in planul Simion. Terenul este pus la dispozitie de catre stat, la fel ca si autorizatile si PUZ-urile.

Anca Alexandrescu: In programul dumneavoastra asta va fi. Deci vor fi gratuite toate aceste lucruri: Terenul si autorizatiile

George Simion: Da, si obligam firmele de utilitati sa respecte legea. Exista o lege in acest sens in care bransamentul sa se faca intr-un timp rezonabil, nu sa astepti doi trei sau patru ani cum e in cazul multora.

Sursa: Realitatea din AUR