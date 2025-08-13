România se confruntă cu acuzații alarmante privind o posibilă prăbușire financiară, în contextul în care, potrivit unor surse politice, statul nu ar mai avea fonduri suficiente pentru a acoperi pensiile și salariile până la sfârșitul anului. Acest subiect a fost dezbătut de George Simion, liderul AUR, într-o nouă ediție explozivă a emisiunii Culisele Statului Paralel.

Discuția aprinsă dintre Anca Alexandrescu și George Simion aduce în prim-plan două viziuni politice opuse, comparații cu măsurile luate în Polonia și critici la adresa deciziilor economice interne, de la tăierile anunțate de Bolojan până la acțiunile ANAF împotriva firmelor românești.

Anca Alexandrescu: Vreau să încep discuția de la această chestiune extrem de gravă, și vă spun cu responsabilitate, informațiile mele sunt că România este aproape de colapsul financiar. Că în acest moment România nu are bani de pensii și salarii până la sfârșitul anului, cu toate tăierile pe care le-au făcut și cu toate măsurile pe care le-a gândit Bolojan. Cum se poziționează AUR în această chestiune, mai ales că am văzut că ați fost la preluarea mandatului lui Carol Nawrocki, și am văzut prima măsură pe care a luat-o. La noi domnul Bolojan taie asigurările medicale ale mamelor, în Polonia am văzut că se scot impozitele pentru părinții cu doi sau mai mulți copii.

George Simion: Sunt două filozofii contrare, două ideologii politice care se bat cap în cap, e aceeași luptă și în România și în Polonia și peste tot în lumea liberă. Câștigăm alegeri atâta timp cât nu suntem furați, cât nu se anulează rezultatul acestor alegeri, când nu se anulează voința poporului.

Am aceleași informații ca și dumneavoastră, România este deja în colaps controlat de către creditorii noștri internaționali care nu vor să riște un faliment și intrarea noastră în junk. Din luna septembrie de anul trecut a venit și FMI care ne-a trimis azi o invitație la dialog în septembrie. Și FMI și Banca Mondială au oferit scenariile. Partea foarte proastă pentru contribuabilii români care decontează tot dezmățul din ultimii 5 ani este că cetățeanul român plătește nota de plată pentru ce au făcut ei.

FMI și Banca Mondială sperau ca din decembrie să intre aceste măsuri, dar s-a prelungit perioada electorală, nu a ieșit cine a vrut sistemul, și acum suntem într-o chestiune programată dinainte. TVA se va mări încă o dată în luna ianuarie probabil, recesiunea deja a început prin acțiunile lor iresponsabile pentru că nu te apuci cu surle și trâmbițe să anunți tăieri, recesiune, criză economică. Fiecare om care ar trebui să lase banii să circule în economie și să își vadă de viața lui se gândește de două ori, și deja românii au început să se gândească de două ori.

Mai grav este că ANAF a trimis tuturor firmelor românești o înștiințare prin care i-au speriat, legată de posibile active pe care aceste firme le au, și vezi doamne au depistat evaziunea fiscală pentru că au trecut pe firmă electrocasnice, locuințe și așa mai departe. Să știe antreprenorii români că aceste scrisori nu s-au trimis la multinaționale și nu se vor apuca guvernanții noștri să facă ceea ce este normal, să aplice un tratament egal.

Anca Alexandrescu: Le sugerează că dacă nu își plătesc datoriile la stat le vor lua aceste active?

George Simion: Sunt proiecte de lege care le dau putere executorilor judecătorești. Asta încurajează guvernarea Bolojan, în loc să facă ceea ce este logic și ceea ce și-au asumat, să reducă administrația locală și centrală, lăsând acolo numai oamenii capabili.

Nu vor să renunțe la pilele lor. L-ați văzut și pe ministrul Energiei că vroia să își pună finul la Hidroelectrica, probabil să ajungă să vândă această companie simbol pentru România la un preț cât mai mic. Soluția este ca această guvernare să plece cât mai repede acasă. Nu o vor face prin retragerea PSD, s-a văzut că PSD nu mai este un partid liber și au făcut un pic de balet în fața românilor. Nu intenționau să părăsească guvernarea și au pus niște condiții care nu erau de fapt condiții, niște chestiuni hilare pentru a arăta că au inițiativă.

Ce este de făcut este să revenim la democrație, să adoptăm urgent acele măsuri care au funcționat, pentru că polonezii nu iau de ieri de azi măsuri pronatalitate și pentru susținerea capitalului polonez, a familiilor poloneze, a tot ceea ce înseamnă exporturi.

Anca Alexandrescu: Ați văzut că au luat 10% inclusiv din acele indemnizații pe legea 118, oameni care luau 700, 800 de lei, au tăiat 10% din absolut toate veniturile, inclusiv de la cei cu dizabilități. Care este soluția pe care o propune AUR, pentru că vreau să știu dacă veți depune o nouă moțiune de cenzură în sesiunea de toamnă. Cum să plece cei de la guvernare?

George Simion: Vom depune toate moțiunile simple de cenzură, vom face toate demersurile care țin de opoziție. La pachetul de măsuri am depus moțiunea de cenzură, au ales să nu voteze parlamentarii care compun actuala coaliție, racul, broasca și cu știuca, semn că le-a fost frică. Racul, broasca și cu știuca, nu vedeți, unii trag dreapta, unii în față, alții stânga, nu se înțeleg, fac niște gesturi de PR, au folosit și înmormântarea lui Ion Iliescu să se certe în coaliție ca pretext pentru eșecul propriilor miniștri.

Va veni pachetul doi, dacă va veni, dar în cele din urmă probabil o să existe o asumare a răspunderii, depunem și atunci o moțiune de cenzură, iar în sesiunea de toamnă mai avem dreptul la încă o moțiune de cenzură. Mulți zic „depuneți moțiuni doar de ochii lumii”.

Sunt 4 partide, plus grupul minorităților, care sunt într-o coaliție de guvernare, toți împotriva mișcării suveraniste. Noi trebuie să ne facem datoria, i-am întrebat pe toți membrii, simpatizanții partidului „vreți să depunem?!”, ne-au spus într-un număr covârșitor „Da”. Noi ne vom consulta cu oamenii, pentru că suntem responsabili, pentru că ne-au dat încrederea lor foarte mulți români și intenționez să devin și mai serios dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare, pentru că este inevitabil, sperăm noi ca din toamnă să ajungem la guvernare.

Anca Alexandrescu: Cum să ajungeți la guvernare? Credeți că o să fie votată moțiunea de cenzură și de către cei de la PSD?

George Simion: Eu am văzut doi deputați PSD care asta au anunțat. Sunt serioși, nu sunt serioși, vor exista facțiuni în actualul PSD, nu pot să știu. Vor exista oameni cu demnitate și în cadrul PNL, nu pot să știu, noi trebuie să ne facem datoria, nu a dezertat niciun parlamentar AUR, cred că am construit de la 0,1% Alianța pentru Unirea Românilor și am devenit o forță.

Anca Alexandrescu demască jocurile de culise ale lui Victor Ponta: ”A încercat prin diverse modalități să ajungă în preajma lui Călin Georgescu”