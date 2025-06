GEORGE SIMION: „NU VOI ACCEPTA CA POPORUL MEU SĂ FIE UMILIT DE NIȘTE SLUGI. NU AM PIERDUT RĂZBOIUL CU SISTEMUL“

Președintele AUR, George Simion, s-a întâlnit duminică, 1 iunie, cu comunitatea de români din Madrid. A fost primit cu căldură, sala fiind neîncăpătoare. În fața românilor din capitala Spaniei, George Simion a transmis un mesaj ferm și mobilizator. „Nu voi accepta ca poporul meu să fie umilit de niște slugi“, a spus Simion, potrivit unui comunicat de presă al AUR.

„Nu voi accepta niciodată ca poporul meu să fie călcat în picioare și umilit de niște slugi. Nu voi accepta niciodată ca viitorul copiilor și nepoților noștri să fie amanetat de niște slugi netrebnice care în loc să trimită banii acolo unde doare, în multe zone rurale din România, ei trimit banii pentru arme în Ucraina și le pasă mai mult de Ucraina, de Franța, de Germania și de orice altă națiune, dar nu de națiunea noastră. Ei vor război, ei vor moarte, au o cultură a morții și sunt în stare să calce pe cadavre, așa cum au făcut în aceste luni, să calce în picioare alegeri democratice, să calce în picioare un întreg popor doar ca să își mențină privilegiile“, a spus George Simion, în fața românilor din Madrid.

1 de 6

Liderul AUR este convins că sistemul va ceda până la urmă. „În curând vor falimenta, în curând nu vor mai putea spune Simion e de vină. În curând este gata cu ei. Și atunci să fiți pregătiți, pentru că trebuie să reconstruim țara noastră, să ne revendicăm țara noastră să o luăm înapoi din mâna unor ciocoi și să o construim frumos, așa cum numai noi românii știm să o facem. Trebuie să pregătim acel moment cultivând unirea noastră“, a mai spus George Simion.

„Noi am avut demnitate, nu ne-am vândut și am dus o luptă corectă. Am știut să nu ne lăsăm dezbinați“

Liderul AUR a acuzat o campanie profund nedemocratică, menită să-i mențină pe cei de la putere cu orice preț. Simion a subliniat că românii s-au trezit și că mișcarea suveranistă nu a fost învinsă de forțele care au distrus România în ultimele decenii.

„În această luptă ne-am confruntat cu toate partidele lor, cu toate televiziunile sistemului, cu toate minciunile, cu toată talpa iadului și cu multe forțe externe care au intervenit peste voința poporului român. Malefice, satanicesuveranistăă luptă ne-am confruntat cu Emmanuel Macron, care cu câteva zile înainte de turul 2 îl trimitea în România și după aia în Republica Moldova pe șeful spionajului francez. (…)

N-am acceptat să fac târguri cu primarii PSD, n-am acceptat să fac târguri cu Victor Ponta, n-am acceptat să mă dau cu sistemul lor. Șchiopi, chiori, ciungi, pleava societății, cum ne-or face ei, măcar noi am avut demnitate, nu ne-am vândut și am dus o luptă corectă. Am știut să nu ne lăsăm dezbinați de fel de fel de infiltrați, de fel de fel de intriganți, care făceau ei proteste paralele cu ale noastre, care inventau fel de fel de minciuni care să zădărnicească unitatea noastră“, a subliniat George Simion.

El a atras atenția asupra manipulărilor promovate de sistem și asupra modului în care avertismentele sale, inițial ridiculizate, s-au confirmat în scurt timp.

„I-am avertizat de pe 15 mai, le-am zis, vedeți că o să se suspende fondurile europene din cauza voastră incompetenților. Trebuie să facem ceva. Contracandidatul meu a ieșit și a spus că mint ca o gazetă rusească. Ministrul Finanțelor, care face parte din CSAT, deși n-ar trebui să fie acolo pentru că are și altă cetățenie, domnul Tánczos Barna, a zis că mint, că nu se suspendă fondurile europene.

Comisia Europeană, împotriva cărei am luptat în această campanie, împotriva Ursulei von der Leyen, a ieșit în acea zi și a zis că nu există așa ceva. La doar 15 zile după s-a dovedit că am avut dreptate.(…) Contracandidatul meu a venit și a spus că nu vor crește taxele și impozitele, a semnat că nu va crește TVA-ul. Mai este puțin și va crește TVA-ul și o să vă implore în genunchi să trimiteți bani în țară, că trec printr-o situație grea“, a adăugat Simion.

„Românii s-au trezit în conștiință și și-au dat seama că trebuie să fie uniți“

George Simion a reiterat faptul că românii nu au fost învinși și că lupta trebuie dusă în continuare cu aceeași solidaritate.

1 de 6

„Pentru prima oară românii au știut să se unească într-un mod fără precedent. Românii s-au trezit în conștiință și și-au dat seama că trebuie să fie uniți. Vreau să vă rog să continuăm să luptăm, să continuăm să fim uniți. (…) Trebuie să ne unim forțele și să păstrăm românii treziți în conștiință, să păstrăm această unitate, pentru că n-am pierdut războiul, vom câștiga războiul. Poate am pierdut o luptă, dar nici aia nu cred că am pierdut-o, sau cel puțin nu corect“, a mai spus Simion, potrivit sursei citate.

În încheiere, George Simion a criticat dur sprijinul de care s-a bucurat contracandidatul său din partea sistemului, susținând că slăbiciunea acestuia îl face cu atât mai ușor de controlat.

„E mizerie la tine în casă, e mizerie în București, hai să fie mizerie în toată țara, că te putem controla. Că ești o păpușă globalistă. Și cu cât ești mai ușor controlabil și cu cât ești mai vulnerabil, și cu cât nu ești capabil să exerciți funcția de președinte, cu atât faci mai bine pentru Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen și contra poporului tău care trebuie distrus, trebuie îngenunchiat, trebuie falimentat. Asta este gândirea lor. Au mințit atât de mult în campanie asta. (…) Le e frică de voi că nu mai puteți fi manipulați prin televiziunile lor mincinoase, că nu mai credeți propaganda aceasta“, a conchis George Simion.