FCSB a învins fără probleme formația de ligă secundă Gloria Bistrița, cu scorul de 3-1 (2-0), miercuri seara, în deplasare, în Grupa B a Cupei României la fotbal.

Denis Alibec (26 – penalty) a deschis scorul pentru campioana României, lovitura de pedeapsă fiind acordată cu destulă ușurință în urma unui duel între Franck-Yves Bambock și Adrian Șut. Mamadou Thiam a majorat avantajul oaspeților (45), iar Alexandru Stoian a închis tabela (90), dintr-o poziție suspectă de ofsaid.

Golul de onoare al oaspeților a fost înscris de ghanezul Emmanuel Mensah (79 – penalty), după ce nigerianul Peter Believe Maapia a fost faultat de portarul Lukas Zima.

În alt meci din grupă, disputat tot miercuri, Universitatea Craiova a învins formația de liga a treia Sănătatea Cluj cu scorul de 4-1 (0-1), pe Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova.

Joi se va desfășura ultimul meci al grupei, AFC UTA Arad – ACS Petrolul Ploiești (Arena ”Francisc Neuman” – Arad, 17:00).