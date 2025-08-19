Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat o reformă majoră în sistemul de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap. Oficialul spune că noul mecanism va fi construit exclusiv pentru sprijinirea celor care trăiesc zilnic cu o dizabilitate și au nevoie de ajutor real din partea statului.

Manole subliniază că, de-a lungul anilor, sistemul a fost afectat de abuzuri și fraude. Au existat cazuri în care persoane au obținut grad de handicap fără a avea nevoie, în timp ce alți oameni cu probleme reale au fost împiedicați de birocrație și evaluări inegale.

„Această nedreptate a slăbit încrederea oamenilor în instituții și a îngreunat accesul la resurse pentru cei care chiar au nevoie”, a precizat ministrul. În scurt timp, Ministerul Muncii va publica în transparență noile criterii de încadrare și metodologia care va limita fraudele și va proteja beneficiarii reali.

În urma controalelor efectuate de-a lungul anilor, au fost identificate multiple nereguli și tipuri de fraude. Pentru acestea s-au dispus măsuri de remediere și reverificări, însă, potrivit ministrului, actualul sistem lasă în continuare loc pentru abuzuri, iar banii contribuabililor nu ajung doar la persoanele îndreptățite.

Florin Manole atrage atenția și asupra unor lipsuri majore din dosarele verificate. În multe cazuri nu existau cereri de evaluare, documente de identitate sau scrisori medicale.

Au fost descoperite și parafe falsificate, iar procente semnificative din dosare nu respectau criteriile legale pentru obținerea gradului de handicap. În anumite situații, organele de cercetare penală au fost sesizate.

„Sute de persoane figurau în sistemul informatic fără să aibă documente fizice care să justifice deciziile. Noile criterii și metodologia vor reduce considerabil aceste probleme, iar resursele publice vor fi utilizate corect”, a declarat ministrul Muncii.

