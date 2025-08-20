Detalii șocante ies la iveală în cazul femeii de 36 de ani înjunghiate de fostul concubin într-un centru maternal din Călărași. Victima ceruse sprijinul autorităților de două ori anul trecut, însă polițiștii au decis că nu există risc iminent la adresa ei.

Potrivit IPJ Călărași, prima solicitare a venit pe 18 octombrie 2024, printr-un apel la 112, după o ceartă verbală cu fostul partener, pe tema custodiei copiilor. Polițiștii au consemnat că nu au existat acte de violență fizică.

La doar câteva zile, pe 21 octombrie 2024, femeia a depus o sesizare scrisă prin care cerea emiterea unui ordin de protecție. În urma completării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au stabilit că nu există un pericol imediat, iar documentul a fost semnat și de victimă.

Autoritățile i-au înmânat femeii cererea-tip pentru a solicita un ordin de protecție în instanță. Tot atunci a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie, distrugere și amenințare, dosar trimis Parchetului pe 10 decembrie 2024.

Polițiștii spun că nu au fost informați de alte instituții despre conflictul dintre cei doi. În prezent, IPJ Călărași desfășoară verificări interne pentru a stabili cum a fost gestionată situația.

Reprezentanții IPJ susțin că infracțiunile de violență în familie sunt considerate „prioritate zero” și tratate cu responsabilitate de polițiști.

Incidentul grav a avut loc duminică, atunci când femeia a fost atacată și înjunghiată în centrul maternal. Agresorul a fugit de la fața locului, dar a fost prins ulterior la domiciliu. El este cercetat pentru tentativă de omor.

