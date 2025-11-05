Legendarul antrenor Emeric Ienei, omul care a condus Steaua București spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986, va fi condus pe ultimul drum sâmbătă, 8 noiembrie, la ora 14:00. Ceremonia funerară va avea loc la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea, cu onoruri militare.

Distincția îi revine în baza Legii nr. 29/2000, după ce în 2017 a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler, pentru contribuția sa uriașă la succesul fotbalului românesc.

Steaua București a transmis un mesaj emoționant și a anunțat că toți suporterii sunt așteptați să-i aducă un ultim omagiu la Stadionul Ghencea: „Toți cei care doresc să cinstească memoria fostului mare antrenor pot aprinde o lumânare, începând cu ora 18:00, pe esplanada din fața Stadionului Steaua, în zona tunurilor.”

Emeric Ienei a murit miercuri, la 88 de ani, la locuința sa din Oradea. Figura lui rămâne una dintre cele mai respectate din istoria sportului românesc, simbol al eleganței și demnității din fotbal.