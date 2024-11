Ocupanta poziției secunde în primul tur al alegerilor prezidențiale a lansat atacuri asupra contracandidatului său, Călin Georgescu. Elena Lasconi a ținut să menționeze afinitatea lui Georgescu pentru Rusia și discursul anti UE și anti NATO.

”Pentru toți cei care cred într-o Românie demnă, acest rezultat este al vostru. Tuturor celor care mi-ați acordat votul vă mulțumesc pentru mobilizare și încredere. Promit că voi da totul pentru a mă ridica la așteptările tuturor românilor. Pentru cei care au votat cu un alt candidat, vă promit că voi fi președintele tuturor cetățenilor. Dragi români, vă auzim și vă vedem. Apreciez că Marcel Ciolacu și-a acceptat înfrângerea, este un gest de normalitate. Am vorbit cu mama, cred că acum o oră, și m-a felicitat. Mama mea a lucrat la mai multe restaurante în Hațeg. Toată viața ei a spălat pahare cu apă rece câte 12-14 ore pe zi. În familie știm ce este munca, cum e să trăiești din munca ta, nu din pensii speciale, nu din sinecuri de la partid. Vreau să construim o Românie în care poți trăi din munca ta, în care ești respectat pentru munca ta, în care statul muncește pentru tine nu pentru ei. Ne-am săturat să fim disprețuiți de către cei care ar trebui să ne apere. România intră într-o nouă etapă a istoriei – Pentru prima dată, partidele sistem nu au reprezentanți în cursa finală pentru președinție. Votul de ieri a fost un vot de protest și exasperare. Povestea nu se încheie aici. Suntem cu toții conștienți că ne aflăm în fața unui pericol pe care puțini l-am crezut posibil. Să ne fie foarte clar, Călin Georgescu este un admirator pe față al lui Putin, este pe față împotriva NATO și UE, are un discurs fascist, ceaușist. Vrea să distrugă tot pe ce se bazează toată prosperitatea noastră. Fără NATO suntem la cheremul Rusiei. O spun cu voce tare – românii patrioți au rezistat în istorie de 10 ori invaziilor rusești. Vom rezista și acum – Da, Europa, Da, NATO. În următoarele două săptămâni avem de dus o luptă existențială. USR a reprezentat ideea de schimbare și de curaj în politică. Acum USR își asumă clar o luptă împotriva extremismului propus. Dacă toate forțele reformiste se strâng în jurul USR, duminica viitoare putem demonstra că suntem mai puternici decât ce se visează la Moscova. Garantez tuturor forțelor democratice că vom lăsa orgoliile la garderobă și vom face propuneri concrete pentru a ne uni în fața acestui pericol. USR nu este perfect, și știu asta foarte bine, dar nu a trădat niciodată valorile revoluției din decembrie. Independenta față de Rusia și un drum euro-atlantic a fost visul nostru din 1989 și trebuie să-l apărăm. Votul de ieri este împotriva acestei guvernări care și-a bătut joc de români. Frustrarea și revolta noastră nu trebuie să devină o vulnerabilitate exploatată de Rusia. Nu avem voie să permitem ca furia să ne arunce înapoi în trecut. Haideți să transformăm furia noastră în speranță. Implicarea este cea care ne duce înainte. Respectul este cel care ne duce înainte. Nu lăsăm pe nimeni să pervertească ce înseamnă să iubești țara. Nu prin ură față de Europa îți demonstrezi patriotismul sau pe Tik Tok. Spun celor care l-au votat pe Călin Georgescu: sunt convinsă că mulți nu știați de putinismul lui, că vrea o izolare ceaușistă a României, care înainte de 1989 ne-a adus frig și sărăcie. Știu că mulți l-ați votat ca un vot de protest. Haideți să transformăm acest vot într-unul pentru România. Vreau să mă adresez celor din diaspora. Toată lumea are pe cineva în diaspora. Indiferent unde v-ați făcut casă, brațele noastre vor fi mereu deschise pentru voi. Avem nevoie de critica voastră, de ideile voastre, de voturile voastre. Vă aștept la urne pe 1 decembrie și în 8 decembrie. Mulți dintre români au plecat la studii sau la muncă în UE. Sunteți o generație care nu mai trebuie să-și riște viața înotând prin Dunăre viața pentru a ajunge la libertate. Ajutați-ne să apărăm libertatea noastră europeană. Singurul antidot la frică este votul, un vot masiv pentru viitor, pentru democrație, pentru România. Este lupta generației noastre. Fără să știu, simt acum că m-am pregătit toată viața mea pentru această luptă. Sunt gata să mi-o asum dar nu pot fără voi. Putem învinge frica doar împreună. Vă cer politicos de azi în fiecare zi să vorbiți cu cel puțin zece oameni pe care să-i convingeți să vină la vot pentru o Românie Europeană. Îi vom bate doar fiind iubitori, cu iubire pentru România. România, se poate! Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a încheiat Elena Lasconi.

Sursa: Realitatea Din USR