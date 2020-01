Președintele PSD Craiova, Lia Olguța Vasilescu, consideră că actualul Guvern ar trebui să ofere explicații în legătură cu subfinanțarea Drumului Expres Craiova-Pitești, amintind că în prezent, constructorii lucrează în baza avansului oferit în timpul guvernării PSD.

Lia Olguța Vasilescu acuză faptul că toate guvernările de dreapta au deschis șantiere și au avut în vizor investiții doar pentru zona Ardealului, „uitând” Sudul sau zona Moldovei.

„Mi-am dorit foarte mult să fiu ministru la Transporturi. Tocmai ca să mă asigur că Oltenia va avea autostradă. Nu mai contează blocajul și alte situații. Atunci am avut prilejul să mă uit pe tot ceea ce înseamnă planul de investiții, la Dezvoltare și Transporturi. Sunt foarte multe tronsoane de autostrăzi deschise doar în zona Ardealului. Nimic pe Sud, nimic pe Moldova. De ce? De ce toate guvernările de dreapta s-au dus doar pe acea zonă? E corect așa? De ce acum este subfinanțat Drumul Expres Pitești-Craiova?! Știți că la ora actuală constructorii lucrează pe avansul care s-a plătit de către guvernarea PSD? Ce se va întâmpla mai departe când se va termina avansul? Acestea sunt motive pentru care actualul Guvern trebuie să plece acasă și noi trebuie să îl ajutăm”, a spus Vasilescu.

Președintele PSD Dolj, Claudiu Manda, consideră și el că lucrările la acest drum trebuie continuate.

„Ne-am bătut pentru acest drum expres din decembrie 2016, după ce am fost aleși în Parlamentul României. Am ales să fie drum expres, nu autostradă, considerând că se face în patru ani, nu în șapte, cât erau procedurile la autostradă. S-a semnat contractul în 2018. Constructorii s-au grăbit, au inaugurat lucrările cu șase luni mai devreme. Ne-au criticat că am inaugurat o bordură. Am inaugurat unul dintre cele două tronsoane unde s-a finalizat licitația și constructorii pot să lucreze. De ce nu o fac, în acest moment?! Este doar pentru faptul că oamenii aceștia se împrumută și totuși nu finanțează investițiile. O să explice la un moment dat, Cîțu ce a făcut cu banii. Acest drum trebuie făcut. Nu contează cine guvernează, ci important este ca oltenii, craiovenii să nu fie pedepsiți pentru votul lor”, a menționat Manda.