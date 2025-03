„Am primit o scrisoare importantă de la preşedintele ucrainean Zelenski. Scrisoarea spune că Ucraina este pregătită să se aşeze la masa negocierilor cât mai curând posibil pentru a se apropia de o pace durabilă”, a spus Donald Trump în faţa Congresului.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că liderul ucrainean Volodimir Zelenski, cu care a avut vineri o dispută în Biroul Oval, ar fi gata să negocieze cu Rusia pentru pace şi să semneze un acord referitor la minereuri.

El a spus: ‘Echipa mea şi cu mine suntem gata să lucrăm sub conducerea puternică a preşedintelui Trump pentru a obţine o pace durabilă. Apreciem cu adevărat tot ceea ce America a făcut pentru a ajuta Ucraina să-şi menţină suveranitatea şi independenţa”, a declarat Donald Trump într-un discurs susținut marți în faţa Congresului, potrivit Agerpres.

Anterior, marți, Volodimir Zelenski a propus un armistiţiu cu Rusia în aer şi pe mare pentru a începe discuţiile referitoare la o „pace durabilă” sub „conducerea” lui Donald Trump.

Liderul ucrainean a mai spus că este gata să semneze acordul-cadru cu preşedintele american privind exploatarea resurselor naturale, dorind să „îndrepte lucrurile” cu el după disputa lor de vineri de la Casa Albă.

Donald Trump: Apreciez că a trimis această scrisoare

Adresându-se Congresului, unde mulţi aleşi democraţi au purtat steaguri americane şi ucrainene la butonieră, Donald Trump a spus: „În ceea ce priveşte acordul privind minereurile şi securitatea, Ucraina este gata să-l semneze când doriţi”.

Volodimir Zelenski a plecat vineri de la Casa Albă fără să semneze acordul privind minereurile, iar administraţia Trump a anunţat ulterior îngheţarea asistenţei sale militare pentru Kiev, la trei ani de când președintele rus Vladimir Putin a dat startul războiului în Ucraina.

„Apreciez că a trimis această scrisoare. Am primit-o cu puţin timp în urmă. În acelaşi timp, am avut discuţii serioase cu Rusia şi am primit semnale puternice că sunt pregătiţi pentru pace. Nu ar fi frumos?”, a mai declarat Donald Trump.