Un accident grav a avut loc, marți, în județul Sibiu. Doi adolecenți în vârstă de 16 ani care criculau cu o trotinetă electrică au fost loviţi de un buldoexcavator ce efectua o serie de lucrări la drum.

Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Sibiu a trimis, marţi, două echipaje în municipiul Mediuaş, pe str. Gheorghe Lazăr, unde doi tineri, aflându-se pe o trotinetă electrică, au fost acroşaţi de către un buldoexcavator care efectua lucrări la drum.

”Echipajele SAJ au acordat asistenţă medicală la doi tineri de 16 ani care au suferit politraumatisme şi posibile fracturi la membrele inferioare”, au precizat oficialii Ambulanţei Sibiu.

Ambele victime au fost transportate la Compartiment Primiri Urgențe – Spitalul Municipal Mediaș în stare stabilă.

Sursa: realitatea.net