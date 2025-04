Disponibilizări masive la DGASPC Dolj, cea mai mare Direcție din cadrul Consiliului Județean. Consilierii județeni au aprobat reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului începând cu data de 01.07.2025. Nu mai puțin de 694 de posturi au dispărut din organigramă, din care 300 erau ocupate. 282 de angajați vor rămâne fără un loc de muncă de la 1 iulie.

Reorganizarea DGASPC Dolj a trecut fără probleme de votul celor 36 de consilieri județeni (30 sunt de la PSD și PNL). „Din analiza situației comparative a numărului de posturi din structura propusă față de structura actuală, rezultă o scădere a numărului de posturi cu 694 posturi, din care 300 posturi ocupate (30 – Aparat propriu 18.87% + 270 – Servicii sociale 19.88%) și 394 posturi vacante (15 – Aparat propriu 88% + 379 – Servicii sociale 64.56%)“, se arată în proiectul de hotărâre.

Reorganizarea are la bază rațiuni economice, mai exact economii la bugetul județului, măsurile de reducere a cheltuielilor de personal fiind realizate „în conformitate cu prevederile art. 65 din Codul Muncii, având o cauză reală și serioasă, desființările de posturi fiind efectiv, fundamentate economic și urmărind încadrarea în limitele bugetare“, se specifică în raportul atașat proiectului de hotărâre. Măsurile de reorganizare avute în vedere prevăd reducerea numărului de posturi vacante și ocupate începând cu data de 1 iulie 2025.

Prezenta propunere de reorganizare implică modificări de structură pe toate cele trei componente și anume: „Asistență socială în caz de invaliditate“, „Asistență socială pentru familie și copii“ și „Asistență socială“. Potrivit sursei citate, printre premisele de la care pleacă propunerea de reorganizare a DGASPC Dolj se numără: încadrarea in resursele financiare aprobate; respectarea principiilor economicității, eficienței și eficacității; asigurarea numărului minim de personal pentru desfășurarea activității în conformitate cu prevederile legale; asigurarea continuității activității și evitarea unor situații generatoare de discontinuitate; menținerea calității serviciilor. Cu alte cuvinte, ne descurcăm și cu personal mai puțin.

Disponibilizări masive la DGASPC Dolj. Exemple de centre desființate sau restructurate

În raportul atașat proiectului de hotărâre privind reorganizarea DGASPC Dolj sunt trecute și toate propunerile de desființare sau reducere a numărului de posturi vacante sau ocupate. Astfel, au fost desființate Casa de tip familial Calafat II, Casa „Voinicelul“, Casa „Zefir“, Casa „Brândușa“ și Casa „Amicii“.

Iată și câteva exemple de modificări de posturi:

În cadrul Centrului de servicii de asistență maternală se modifică numărul de posturi de la 414 la 367, după cum urmează: se desființează 47 funcții contractuale de execuție, din care 29 funcții contractuale de execuție ocupate, respectiv 8 posturi inspector specialitate, 8 posturi asistent social, 10 posturi asistent maternal și 3 posturi șofer și 18 funcții contractuale de execuție vacante, respectiv 1 post inspector specialitate, 1 post psiholog, 1 post asistent social 15 posturi asistent maternal.

În cadrul Centrului de servicii pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane se modifică numărul de posturi de la 34 la 15, după cum urmează: se desființează 19 funcții contractuale de execuție, din care 17 funcții contractuale de execuție ocupate, respectiv 3 posturi asistent social, 11 posturi inspector specialitate și 3 posturi șofer și 2 funcții contractuale de execuție vacante, respectiv 1 post psiholog și 1 post asistent social.

În cadrul Centrului de consiliere și sprijin în vederea reintegrării/integrării copilului în familie se modifică numărul de posturi de la 39 la 14, după cum urmează: se desființează 25 funcții contractuale de execuție, din care 15 funcții contractuale de execuție ocupate, respectiv 2 posturi asistent social, 12 posturi inspector specialitate, 1 post inspector specialitate (contabil).

Cosmin Vasile: „Primul principiu a fost ca niciun beneficiar să nu aibă de suferit“

Președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a explicat că aceste reorganizări se fac la nivelul tuturor instituțiilor din România.

„Noi am început să lucrăm la un proiect de reorganizare a direcției din momentul când am văzut și modul de concepere a bugetului național, când am văzut modul de gândire a tot ce înseamnă organizarea și reorganizarea unor direcții din subordinea Consiliului Județean. Primul principiu a fost ca niciun beneficiar să nu aibă de suferit. Copil, adult, adult cu handicap și niciun beneficiar nu va avea de suferit. Toate vor funcționa la standardul pe care-l cere legea, tot ce înseamnă partea de bunuri, servicii va fi asigurată la standardul pe care-l cere legea, chiar dacă standardul de cost nu a mai fost actualizat de ani și ani de zile și nu mai dai 17 lei pentru trei mese pe zi, dar aici venim noi cu o suplimentare și vom asigura în continuare aceste fonduri.

Pentru reorganizarea activității, într-adevăr sunt 282 de persoane care au de suferit prin pierderea locului de muncă. Știți cum e treaba? Eu zic să o facem mai, cum să zic, mai categoric. Dacă avem vreo informație, o spunem nu aici, acolo unde trebuie să se ocupe de ea“, a afirmat președintele CJ Dolj, Cosmin Vasile.

Prin aprobarea noii organigrame și a statului de funcții numărul de posturi existent la DGASPC Dolj se reduce de la 2.121 la 1.427.