„Începutul lunii aprilie îți oferă multă caldura, plaje exotice, servicii de 5* și distracție pe măsura! Plecări: 03.04; 10.04; 17.04; 24.04; 01.05. Tarife de la 444€/pers”, anunță reprezentanți AIC.

Hurghada este una dintre cele mai populare zone litorale ale Egiptului. Este locul in care majoritatea turistilor aleg sa-si petreaca vacanta de vara, deoarece este o statiune completa. Numarul mare de hoteluri, restaurante si baruri, face ca turismul sa fie deschis unui numar mare de turisti. In plus, zonele comerciale si cluburile au atras aici o masa de vizitatori cu varste variate, pornind in cautarea unor sejururi diferite, dar care si-au gasit tot ce au nevoie intr-un loc.

Plajele unice ale statiunii Hurgahada sunt cele care atrag atentia, fiind conturate de maree in forme interesante si atractive. Mai mult decat atat, litoralul este completat de numeroase zone amenajate de piscina, pentru cei care vor un cadru mai intim si mai linistit in vacanta sau pentru turistii doritori de distractii nocturne pe plaja.