Constructorul de la Praid este monitorizat cu o dronă, din trei în trei ore, potrivit ministrului Economiei, Bogdan Ivan. Oficialul a oferit cele mai recente date despre evoluția situației din zonă, miercuri, 18 iunie, la „Apel matinal” de la Radio România Actualități.

„M-am asigurat că atât constructorul, cât toţi cei implicaţi îşi fac treaba şi, deşi nu este stilul meu, am creat un sistem de monitorizare video-audio din trei în trei ore în care ridicăm o dronă şi ne uităm dacă îşi respectă contractul constructorul, are muncitorii pe care şi-i a asumat în planul de lucru, are utilaje la faţa locului şi respectă termenele.

În caz contrar, în 48 de ore de la nerespectarea graficului de execuţie, va fi reziliat contractul, va primi penalităţi şi va merge acasă. E o situaţie complicată”, a spus ministrul Economiei, la „Apel matinal” de la Radio România Actualități.

De asemenea, ministrul a spus că salinitatea din mine a ajuns, miercuri, la aproximativ 310 grame de sare pe litru. În momentul de faţă a fost oprită intrarea apei dulci în mină prin nişte pompe şi prin bypass-uri la care se lucrează în prezent.

Au fost montați ultimii senzori seismici

Potrivit oficialului, până la sfârșitul săptămânii trecute s-au montat ultimii senzori seismici prin care în următoarele patru săptămâni se va putea şti foarte clar dacă apa va putea să fie evacuată din mină sau nu.

„Se va putea şti foarte clar dacă zona turistică va putea să fie evacuată sau nu şi să fie redeschisă publicului larg şi explorăm orice posibilitate.

Unu – dacă se va putea deschide vechea mină în condiţii de siguranţă, o vom face şi avem resurse pentru asta. Doi, în această situaţie, apa cu sare de acolo va putea să fie deversată în condiţii de siguranţă într-o locaţie deja găsită de prefectul judeţului Harghita, împreună cu oamenii de acolo, unde s-ar putea crea un lac artificial sărat, pe modelul Lacului Ursu, să fie o atracţie turistică.

Şi trei, luăm în calcul la modul foarte serios şi deja avem specialişti, unii din cei mai buni specialişti din Europa la faţa locului, care cartografiază subsolul şi urmează să vină cu expertiză tehnică, în care noi vor propune sau o nouă exploatare de sare, pentru că masivul de sare este unul uriaş acolo, în altă locaţie, dar tot la Praid, sau o nouă mină turistică”, a adăugat ministrul.