Debitul Dunării a ajuns la 3.350 mc/s, mai puţin de o jumătate faţă de media multianuală de 7.250 mc/s, iar nivelul cotei fluviului la Galaţi a fost, vineri, de 110 centimetri, cu 160 centimetri mai mic decât anul trecut, când s-au înregistrat 270 centimetri, cauza principală fiind seceta prelungită, a declarat directorul Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) Galaţi, Sorin Creţu, potrivit AGERPRES.

Potrivit acestuia, un astfel de debit şi o astfel de cotă scăzute nu s-au mai înregistrat pe Dunăre de 20-30 de ani, dar deocamdată nu sunt probleme cu navigaţia pe fluviu, pentru că se execută lucrări de dragaj în punctele critice.

„Cauza acestor reduceri de cote şi debite este seceta. Debitul este de 3.350 mc/s dintr-o medie multianuală de 7.250 mc/s. Am înţeles că de 20-30 de ani nu s-au mai înregistrat aceste scăderi, dar circulaţia pe Dunărea fluvială se desfăşoară în condiţii optime. Asta deoarece s-au luat şi măsuri de dragaj, avem un contract de prestări servicii, încheiat în 2019, valabil până în 2022. Am lucrat pe trei loturi, începând cu luna martie, acum am finalizat şi am lucrat în cele 13 puncte critice. Asigurăm o adâncime de 2,5 metri pentru Dunărea fluvială, iar pe Dunărea maritimă, 24 de picioare. Nu sunt acum probleme cu navigaţia”, a spus Sorin Creţu.