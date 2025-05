DAN TANASĂ (AUR): „NICUȘOR DAN VREA SĂ TRANSFORME ROMÂNIA ÎNTR-O DICTATURĂ DIGITALĂ“

Deputatul Dan Tanasă, purtătorul de cuvânt al AUR, a criticat declarațiile oferite presei din Polonia de către Nicușor Dan cu privire la închiderea site-urilor care ar dezinforma. Tanasă consideră că afirmațiile publice ale președintelui, cum că ar intenționa să urmeze modelul Republicii Moldova și să închidă site-uri care „dezinformează“, sunt mai mult decât îngrijorătoare pentru direcția în care se îndreaptă România, potrivit unui comunicat al AUR.

Dan Tanasă susține că, de fapt, se invocă „combaterea dezinformării“ pentru a justifica cenzura presei și blocarea libertății de exprimare.

„Acest tip de discurs, în care se invocă «combaterea dezinformării» pentru a justifica cenzura presei și blocarea libertății de exprimare, este specific regimurilor autoritare, nu unei democrații funcționale. Când nu mai poți convinge prin fapte, alegi să reduci la tăcere vocile care îți spun adevărul în față. Închiderea site-urilor de știri sau a publicațiilor critice este un atac direct asupra libertății presei, garantată de Constituția României. Nu acceptăm ca președintele țării să decidă arbitrar ce este adevăr și ce este «fake news»“, a afirmat deputatul AUR.

Dan Tanasă consideră că a invoca modelul Republicii Moldova, unde Serviciul de Informații și Securitate a închis site-uri pentru că nu susțineau politica guvernamentală a partidului aflat la putere, al Maiei Sandu, este o dovadă de derapaj antidemocratic.

„Ce urmează? Interzicerea AUR? Interzicerea opiniilor incomode? Nicușor Dan confundă critica legitimă cu dezinformarea și vrea să exporte în România practici periculoase care amintesc de cenzura presei în regimul comunist. Așa a început și în alte state: cu blocarea câtorva voci, apoi s-a ajuns la suprimarea întregii opoziții. Sub pretextul combaterii «minciunilor din campanie», Nicușor Dan dorește să controleze spațiul digital, închizând gura celor care i se opun“, spune Dan Tanasă, potrivit sursei citate.

Dan Tanasă: Nu vom permite ca libertatea de exprimare să fie aruncată la gunoi sub pretextul „securității informaționale“

„AUR a fost și va rămâne vocea celor care nu se încolonează, a celor care pun întrebări, a celor care refuză să accepte că un lider politic poate deveni judecătorul absolut al adevărului. România nu este nici sub ocupație, nici sub dictatură. Nu vom permite ca libertatea de exprimare să fie aruncată la gunoi sub pretextul «securității informaționale». Îi cerem lui Nicușor Dan să se oprească din această spirală periculoasă a cenzurii și să se concentreze pe problemele reale ale românilor: salarii mici, pensii de mizerie, spitale cu mari probleme și investiții inexistente“, a completat Dan Tanasă.

„Nu vom accepta niciodată ca România să fie condusă prin frică și prin tăcerea impusă!“, a conchis Dan Tanasă, deputat AUR.