Ministerul Transporturilor îi invită la o întâlnire pe reprezentanții asociațiilor de transportatori din România. Un anunț în acest sens a fost făcut luni, în timp ce în stradă oamenii continuă să protesteze, sfidând gerul năprasnic, atât la Afumați, cât și în orașe cheie din țară. Luni s-a ajuns în cea de-a 13 zi de protest. Protestatarilor deja ieșiți în stradă li se adaugă și fermierii și transportatorii din Alba Iulia, care vor manifesta timp de 3 zile conescutiv, începând din 22 ianuarie.

Intalnirea intre reprezentantii Ministerului Transporturilor si cei ai asociatiilor de transportaori a fost programata pentru ziua de marti, 23 ianuarie, relatează Realitatea PLUS.

Potrivit sursei citate, cei care au iesit in frig acuza insa ca cei chemati de Grindeanu pentru a purta discutii nu au, de fapt, legatura cu oamenii care au stat in frig in strada in acste zile.

Anterior, Biroul Permanent al Senatului a anunțat convocarea sesiunii parlamentare extraordinare, pentru rezolvarea problemelor ridicate de fermierii și transportatorii care protestează în stradă de aproape două săptămâni. Prima ședință în plen a început luni, la ora 12:00, însă cu o prezență scăzută, fapt ce demonstrează interesul parlamentarilor pentru problemele oamenilor.

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan declara că protestele transportatorilor și fermierilor nu reprezintă „o criză care să nu poată fi gestionată de către merituosul guvern român”.

„Dacă nu ne descurcăm o să intervină și Klaus Iohannis. Până acum eu zic că ne descurcăm. Am venit cu o mulțime de soluții. O parte din problemele lor le-am înțeles, sunt reale, n-au ieșit de fericiți în stradă. Nimeni nu poate să spună că Guvernul nu a fost deschis și că nu a rezolvat o parte din revendicări. Deocamdată, până la această oră, eu zic că Guvernul României, cele două partide, PNL și PSD, au înțeles doleanțele oamenilor și încearcă să rezolve aceste probleme prin dialog, stând de vorbă cu reprezentanții celor care sunt în stradă”, a declarat Rareș Bogdan, duminică, la un post TV.