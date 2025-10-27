BANAT

În primele două zile valorile termice diurne se vor situa în jurul normelor multianuale specifice perioadei, astfel vor fi în medie în jurul a 14 grade, urmând să crească treptat până spre medii de 22 de grade în data de 31 octombrie. Din 1 noiembrie regimul termic diurn va scădea treptat de la o zi la alta, astfel că mediile se vor situa între 17 și 21 grade. Până în data de 29 octombrie temperaturile nocturne vor fi treptat în scădere de la valori medii de 7 grade în prima noapte spre minime în jurul a 4 grade, apoi vor crește până în jurul a 9 grade în data de 1 noiembrie, urmând să scadă treptat de la o zi la alta și vor avea o medie de 6…8 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în primele două zile, 27 și 28 octombrie, în rest acestea vor fi posibile doar izolat.

CRIȘANA

În primele două zile mediile valorilor termice diurne se vor situa în jurul celor multianuale specifice perioadei, astfel vor fi în jurul a 13 grade, urmând să crească treptat până spre valori în jurul a 21 de grade în data de 31 octombrie. Din 1 noiembrie temperaturile maxime vor scădea treptat de la o zi la alta, astfel că mediile se vor situa între 16 și 20 de grade. În perioada 27 – 30 octombrie temperaturile nocturne vor fi de 4…6 grade, apoi vor fi în creștere până în jurul a 9 grade în data de 2 noiembrie, urmând să scadă treptat de la o zi la alta și vor avea o medie de 5…8 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în primele trei zile și din nou în 2 și 3 noiembrie, în rest vor fi posibile doar izolat.

TRANSILVANIA

În primele două zile, respectiv 27 și 28 octombrie, valorile termice diurne vor fi în jurul mediilor de 10…12 grade, urmând să crească accentuat în data de 29 octombrie spre 16 grade, iar apoi sa fie în creștere ușoară spre valori în jurul a 19 grade în data de 31 octombrie. Din 1 noiembrie valorile diurne vor scădea de la o zi la alta, astfel că mediile se vor situa între 14 și 18 grade. În perioada 27-30 octombrie temperaturile nocturne vor fi în scădere de la valori în jurul a 6 grade în data de 27 octombrie spre 1 grad în data de 30 octombrie, apoi vor fi în creștere treptată spre 5 grade în data de 2 noiembrie, urmând ca în perioada 3-9 noiembrie să fie în scădere și vor avea o medie de 2…5 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în primele trei zile și din nou în perioada 2-3 noiembrie, în rest vor fi posibile doar izolat.

MARAMUREȘ

În primele două zile, respectiv pe 27 și 28 octombrie, valorile termice diurne vor fi în jurul mediei de 12 grade, urmând să crească accentuat în data de 29 octombrie spre 16 grade, iar apoi sa fie în creștere ușoară spre valori în jurul a 19 grade în data de 1 noiembrie, urmând să scadă treptat de la o zi la alta, astfel că mediile se vor situa între 14 și 18 grade. În perioada 27-30 octombrie temperaturile nocturne vor fi în scădere ușoară de la valori în jurul a 6 grade în data de 27 octombrie spre 4 grade în data de 30 octombrie, apoi vor fi în creștere treptată spre 7 grade în data de 2 noiembrie, iar în perioada 2-9 noiembrie vor fi în scădere și vor avea o medie de 4…6 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în primele trei zile și din nou în perioada 2-3 noiembrie, în rest vor fi posibile doar izolat.

MOLDOVA

Cu mici variații, valorile termice diurne se vor situa în jurul normelor specifice perioadei, în primele două zile din interval, cu medii între 12 și 16 grade, apoi vremea va intra într-un proces de încălzire, ceea ce va determina ca maximele să ajungă la valori de 18…20 de grade mediat regional, cel mai probabil în 30 și 31 octombrie. Ulterior, se va resimți o advecție de aer mai rece, ca va determina scăderea maximelor spre medii de 12…14 grade din data de 6 noiembrie. Temperaturile minime vor avea două alternanțe majore, una mai rece, cu medii ale minimelor de 2…4 grade în intervalele 28 – 30 oct și din nou în 5 – 9 noiembrie și una mai caldă, între 31 octombrie și 3 noiembrie, când minimele vor fi de 6…8 grade mediat regional. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai mare în 27, 28 și 29 octombrie, precum și în 3 și 4 noiembrie. În restul timpului acestea vor apărea sporadic.

DOBROGEA

Vremea se va încălzi treptat în intervalul 27 – 30 octombrie, astfel că mediile maximelor vor urca de la 14 spre 20 de grade. Până în 1 noiembrie nu vor fi variații mari din punct de vedere termic, dar ulterior temperaturile vor fi în scădere, astfel că vor ajunge la medii ale maximelor în jurul a 16 grade la finalul intervalului de prognoză. Regimul termic nocturn va marca o scădere în primele trei nopți, de la 10 grade mediat regional spre 4 grade, apoi va urca treptat spre minime de 8…10 grade din nou în 1, 2 noiembrie și între 3 și 9 noiembrie nu va mai varia prea mult, se va menține în jurul mediei de 8 grade. În primele zile va ploua temporar și pe areale destul de extinse, dar ulterior ploile se vor semnala izolat și trecător.

MUNTENIA

Valorile termice diurne vor înregistra un proces de creștere treptată în prima săptămână din interval, astfel că maximele vor debuta cu valori medii de 14 grade, iar până în data de 1 noiembrie vor ajunge la 20 de grade. Din 2 noiembrie se va răci treptat și mediile maximelor vor coborî spre 14…16 grade. Regimul termic diurn va marca o scădere în primele zile din interval (27…30 octombrie) și din nou din 4 noiembrie până la final, astfel că, între aceste date, se va situa, mediat regional, între 4 și 6 grade, iar în restul timpului, minimele vor fi de 6…8 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în 27 și 28 octombrie, iar în restul timpului acestea se vor semnala cu totul izolat.

OLTENIA

Până în data de 31 octombrie, valorile termice vor fi în creștere cu medii începând de la 16 grade pe 27 octombrie până spre 21 de grade pe 31 octombrie, ulterior vor fi în scădere treptată de la valori în jurul a 20 de grade pe 1 noiembrie până spre 15 grade la finalul intervalului. În perioada 27 – 29 octombrie temperaturile nocturne vor fi în scădere de la valori în jurul a 8 spre 3 grade, apoi vor fi în creștere treptată de la o zi la alta spre 8 grade din nou în data de 2 noiembrie. În intervalul 3 – 9 noiembrie minimele vor fi în scădere și vor avea o medie de 5…7 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în prima zi, apoi vor fi posibile doar izolat.

LA MUNTE

Vremea va debuta cu un regim termic sub normalul caracteristic acestor date, respectiv 27, 28 și 29 octombrie, când maximele se vor situa între 2 și 6 grade mediat regional, iar minimele între -2 și 0 grade. Din 30 octombrie și până în 2 noiembrie se va încălzi treptat, astfel că media maximelor va urca spre 12…14 grade, iar a minimelor spre 2…4 grade, apoi se va răci ușor, astfel că, în data de 6 noiembrie maximele vor avea medii de 8 grade și minimele în jurul a 1 grad, ceea ce se va menține până la final de prognoză. Vor fi precipitații pe arii mai extinse în 27, 28 și 29 octombrie, iar după data de 2 noiembrie acestea vor apărea temporar și cu caracter local.

