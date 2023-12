Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat care este starea drumurilor naționale din zona montană.

CAROSABIL:

partial umed in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv;

MĂSURI: DRDP Brașov: S-a acționat cu 94 UTILAJE și s-au răspândit 283 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT în intervalul orar 17:00/20.12.2023 – 05:00/21.12.2023 astfel:

– SDN Brașov: s-a acționat cu 16 utilaje și s-au răspândit 47 tone sare pe: A3, DN 1, DN 1A, DN 1E, DN 1S, DN 10, DN 11, DN 13, DN 13E, DN 73, DN 73A, DN 73B, DN 73F, DN73G și VOB;

– SDN Sibiu: s-a acționat cu 8 utilaje și s-au răspândit 10 tone material antiderapant pe: DN 1, DN 7, DN 7C, DN 7H, DN 14, DN 14A și DN 14B;

– Sectia Autostrazi Sibiu: s-a acționat cu 11 utilaje și s-au răspândit 72 tone sare pe: A1 și A3;

– SDN Târgu Mureș: s-a acționat cu 21 utilaje și s-au răspândit 56 tone sare pe: DN 13, DN 13A, DN 13C, DN 14, DN 14A, DN 15, DN 15A, DN 15E și DN 16;

– SDN Miercurea Ciuc: s-a acționat cu 24 utilaje și s-au răspândit 79 tone material antiderapant pe: DN 11B, DN 12, DN 12A, DN 12C, DN 13A, DN 13B, DN 13C și DN 15;

– SDN Sfântu Gheorghe: s-a acționat cu 14 utilaje și s-au răspândit 19 tone sare pe: DN 2D, DN 10, DN 11, DN 11B, DN 11C, DN 12 și DN 13E;

Starea timpului:

CER: partial acoperit in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv;

PRECIPITAȚII: nu;

VÂNT: nu;

VIZIBILITATE: pe alocuri ceata cu vizibilitate redusa intre 50 – 100 m in jud. Bv, Ms, Hr si Cv;

aer cetos in jud. Sb;

Temperaturi:

BRAȘOV (BV) +1°C,

UNGHENI (MS) -1°C,

SIBIU (SB) -1°C,

SĂLIȘTE (SB) -2°C,

TÂRGU MUREȘ (MS) -2°C,

MIERCUREA CIUC (HR) -5°C,

SFÂNTU GHEORGHE (CV) 0°C,