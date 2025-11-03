Premierul a refuzat să se prezinte în plenul Parlamentului, dar nu a amânat întâlnirile pentru împrumuturile din programul SAFE, prin care țara noastră urmează să împrumute aproape 17 miliarde de euro pentru modernizarea unor obiective militare și cumpărarea unor echipamente, potrivit Realitatea Plus.

De asemenea, Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi cu o delegație din partea unui producător german de automobile și arme, la care participă și ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, dar și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.