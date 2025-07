Președintele ANPC, Cristian Popescu Piedone, a fost adus marți la sediul DNA, unde va fi audiat în dosarul în care este suspectat că ar fi avertizat Hotelul Internațional din Sinaia că urmează să efectueze acolo un control.

Procurorii au descins marți dimineața într-un complex turistic din Mamaia, unde era cazat Piedone. Ulterior, acesta a fost adus de procurori la domiciliul său din Bragadiru, pentru percheziții.

În paralel, anchetatorii au descins la hotelul din Sinaia, dar și la sediul ANPC.

La ieșirea din locuința sa din Bragadiru, el a spus că procurorii nu au găsit nimic, după care a fost urcat într-o mașină și dus la sediul DNA.

Anterior, el a declarat că de când se află la șefia ANPC nu a făcut niciun trafic de influență și nu a luat bani, adăugând că a deranjat ‘extrem de mulți’ prin controalele efectuate.

‘De când sunt președintele Autorității pot să fiu acuzat de orice, poate să mi se zică orice, nu am făcut trafic de influență, nu am luat una de un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, da, se vede acest lucru, nu acuz nimic, vom vedea, dar am deranjat extrem de mulți, și vorbesc de la corporații, de la multe și multe altele pe care nu le știți. N-am vrut decât să îmi fac datoria și mi-o voi face în continuare. Voi demonstra prezumția mea de nevinovăție’, a declarat Cristian Popescu Piedone, în fața locuinței sale din localitatea Bragadiru.

Piedone a recunoscut că este prieten cu proprietarul hotelului și este acuzat acum de DNA că ar fi purtat o discuție cu cineva de la Hotel Internațional Sinaia, în care ar fi divulgat că urmează să meargă controlul acolo sau în zonă.

‘Lucrurile astea dacă s-au întâmplat (…) ar fi fost undeva în luna mai (…) când a fost comandamentul pe Valea Prahovei. Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani și ani de zile. Nu am avut niciun schimb de informații’, a spus Piedone.

