Un dosar penal pentru furt calificat a fost deschis de către polițiștii doljeni după ce au fost anunțați că o mașină ce aparține Pizzeriei Praz Vegas, deschisă de Ciprian Ogarcă, câştigător Master Chef, a fost sustrasă chiar de pe stradă.

Soția lui Ciprian Ogarcă a cerut sprijin și pe rețeaua de socializare, miercuri seara, spunând că mașina a fost furată chiar din zona unde au pizzeria.

”În aceasta seara mi s-a furat mașina de pe strada Împăratul Traian din zona pizzeriei PrazVegas ! Mașina este cea din imagini : Opel Corsa C -Roșie , DJ 98 PRZ ! (Inscripționată cu ShaormaVegas). In cazul in care o vedeți , va rog mult sa ma anuntați imediat ! Mașina este declarată furată și data in urmărire generala! Mulțumesc frumos !”, a scris femeia pe Facebook.

Polițiștii au fost și ei anunțați, fiind deschis dosar penal pentru furt calificat. Autoturismul a fost lăsat neasigurat și cu cheia în contact.

Joi dimineață, mașina a fost găsită abandonată pe o stradă din Craiova, cercetările continuând pentru a găsi persoanele care au comis fapta.

„În această dimineață, în urma verificărilor efectuate, politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Craiova au găsit autoturismul în cauza, acesta fiind abandonat pe o strada din Craiova. Cercetarile sunt continuate de politisti in vederea identificarii autorilor, in cauza fiind intocmit dosar penal pentru infractiunea de furt calificat„, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Cosmin Grădinaru.