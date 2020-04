Contractul de furnizare a celor 16 autobuze electrice destinate transportului public din Craiova a fost semnat, astăzi, firma care a câștigat licitația fiind Solaris Bus and Coach din Polonia.

Primul autobuz electric va ajunge în Craiova în luna ianuarie a anului viitor, a anunțat edilul urbei, Mihail Genoiu.

„Astăzi, am semnat contractul de achiziție pentru cele 16 autobuze electrice. Este vorba de un program de finanțare European – MOTRIC 1, depus în afara sumei alocate către Primăria Craiova și pentru care, inițial, am primit o finanțare de doar 25%, iar de curând, am primit finanțare de 98%. Astfel, contribuția noastră va fi de doar 320.000 euro. Câștigătorul licitației pentru livrarea celor 16 autobuze electrice este compania Solaris Bus and Coach SA din Polonia.

Primul autobuz – prototip îl vom primi în ianuarie 2021, urmând ca din februarie 2021 să ne fie furnizate, lunar, autobuze electrice. Sunt autobuze de ultimă generație, cu sistem încălzire și de răcire cu aer condiționat, echipament Wi-Fi, sistem management trafic, sistem audio-video informare călători, sistem numărare călători, sistem supraveghere video cu 7 camere, prize USB pentru încărcare diverse dispozitive. Autobuzele vor intra pe 3 trase de pe raza municipiului, care sunt deja stabilite”, a declarat Mihail Genoiu, primarul Craiovei.

Proiectul presupune livrarea a 16 autobuze electrice și instalarea a 16 stații de încărcare lentă și 4 stații de încărcare rapidă pentru acestea, precum și semaforizarea și includerea în sistemul actual de management al traficului a 5 intersecții de pe traseele de autobuz, respectiv:

– intersecția 1: str. Amaradia, str. Adolf Waidman, str. George Enescu;

– intersecția 2: str. Caracal tronson 1, str. Caracal tronson 2, str. Gheorghe Chițu tronson 1, str. Gheorghe Chițu tronson 2;

– intersecția 3: str. Fratii Buzești, str. Al. Macedonski tronson 2, str. Caracal tronson 1;

– intersecția 4: str. Al. Macedonski tronson 2, str. Arieș tronson 2, str. Arieș tronson 1;

– intersecția 5: str. Al. Macedonski tronson 2, str. Bujorului tronson 2, str. Bujorului tronson 3.

Mijloacele de transport achiziționate prin proiect vor fi folosite pe următoarele trasee:

– traseul 1: Gară – Olteț – Spitalul Județean de Urgență – Romanești și Retur, cu o lungime de 11,4 Km și un număr de 21 stații de îmbarcare –debarcare călători;

– traseul 3b: stația 15 (plecare) – Amaradia – Olteț – Caracal – Bănie și Retur, cu o lungime de 19,7 km și un nr. de 32 de stații îmbarcare – debarcare călători;

– traseul 9: Craiovești – Calea Severinului – Calea București – Hanul Doctorului – Metro și Retur, cu o lungime de 24,6 Km și un nr. de 42 de stații de îmbarcare – debarcare călători.

Autobuzele trebuie să aibă o lungime de minim 17,5 metri și maxim 18,75 metri, o capacitate de minim 100 călători, o viteză maximă de 70 km/h, trebuie să fie dotate cu sistem încălzire și de răcire cu aer condiționat, echipament Wi-Fi, sistem management trafic CGMT, sistem audio-video informare călători, sistem numărare călători, sistem supraveghere video cu minim 7 camere, prize USB pentru încărcare device-uri pasageri.

Conform proiectului, în primele nouă luni de la semnarea contractului se va livra un prototip care va îndeplini toate condițiile impuse prin caietul de sarcini. Restul autobuzelor vor fi livrate într-un interval de șase luni, începând cu a zecea lună de la semnarea contractului, respectiv:

– în luna a 10-a de la semnarea contractului – patru autobuze

– în luna a 11-a de la semnarea contractului – trei autobuze

– în luna a 12-a de la semnarea contractului – trei autobuze

– în luna a 13-a de la semnarea contractului – două autobuze

– în luna a 14-a de la semnarea contractului – două autobuze

– în luna a 15-a de la semnarea contractului – un autobuz.