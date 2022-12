Analistul Cozmin Gușă, participant direct la culisele negocierilor și evenimentelor ce au precurs privazitarea Petrom a dezvăluit, la emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL, cine a fost „artizanul” privatizării păguboase a celei mai mari companii energetice din România.

„Din 2004 mă bat cu OMV, deci, voi la Realitatea vă bateți cu cei care conduc Romania. Cine nu a ajucat cu OMV, nu a contat. Ponta n-a ajuns președinte al României, pentru că la începutul campaniei a spus că va renegocia actele de redevență ale OMV. Atunci i s-a transmis direct că dacă face așa ceva nu va mai fi președinte. Nu a făcut, dar nici nu a fost președinte. Pot să vă confirm că am primit un mail de la domnul Ruttenstorfer, CEO-ul companiei de la acea vremuri, atunci când am vrut să fac modificări la legile redevenșelor. Mi-a scris că, să termin cu eforturile inutile, pentru că acele condiții a fost parte din pachetul informal de negociere al aderării României în UE. Adrain Năstase și Dan Ioan Popescu s-au aflat într-o relație de adversitate din 2001 până prin 2002. Cea mai importantă afacere a lor era Luxten, Dan Ioan Popescu era foarte puternic prin PSD la începutul anilor 2000. Dar în 2002 s-a întâmplat ceva care i-a unit, cel care i-a unit a fost Putin. Am asistat la împăcarea lor, după ce au dat Petrom către OMV, în dauna americanilor de la Halliburton.

Martori la evenimente erau Mircea Geoană, Șerban Mihăilescu, Dan Tănasecu. Eu am plecat înainte cu 3 zile, Dan ioan Popescu s-a dus și el la Moscova, dar nu ne-am întâlnit. Am încercat să îl conving pe Putin să se întâlnească cu Adrian Năstase. Năstase a aterizat pe aeroport și i-am spus că scopul pentru care am venit, gaz la preț redus, pentru că am avut factură de import 1,2 miliarde de dolari. Intermediarul era o companie formată din spioni ruși și germani care lua comision 400 de milioane de dolari. În întâlnire, Năstase a fost rugat să nu să fie supărat că nu vrea Putin să se întâlnească. Premierul Kasianov i-a spus că îi dă gaz ieftine, elimină intermediarul și erau de acord să plătească în sistem batrter cu produse de mobilier. Ba chiar Năstase a făcut schimb de ceasuri cu Kasianov. Am ieșim de la întâlnire, eram fericiți. Năstase dispare să-și schimbe cămașa, pe mine mă iau în primire Tănăsescu și Geoană. M-am uitat după Năstase, s-a repezit imediat Dan Ioan Popescu după el. Am mers la întâlnirea oficială și ne-am așezat, începe întâlnirea, Kasianov a declarat că guvernel României și Rusiei am decis că nu vă dăm gaze ieftine, intermeidar dar și fără barter. Atunci Năstase a venit cu următorul răspuns: „Îmi pare rău, dar nu sunt pregătit să vă dau un răspuns și trebuie să mă consult cu colegii de la București”. Întâlnirea a mai durat puțin, dar a continuat rece. Acela a fost începutul marii prietenii dintre Dan Ioan Popescu și Adrian Năstase. El s-a concentrat pe cea mai proastă companie, cu afaceri de zece ori mai puțină cifră de afaceri, față de propunerea Halliburton. Năstase a riscat pe mâna lui Dan Ioan Popescu. Am plecat din PSD din iulie 2003. În 2004 Hrebenciuc a inventat o procedura ca guvernul să nu răspundă de privatizarea Petrom. Au fost acolo discuții că Dan Ioan Popescu și Năstase vor ajunge la pușcărie. Doar PRM a votat împotriva privatizării, dar Alianța DA era nevoită să voteze pentru. Am vorbit cu Băsescu și PD s-a abținut. I-am spus că m-a sunat Vadim și nu îl mai ajută la prezidențiale. Putin este, fără să vrea, pentru frăția eșecului privatizării Petrom. Rezidenți SIE sunt implicați în afacerea Petrom. Nu poate lipsi Coldea de aici, nici Kovesi, pentru că ei protejau OMV, iar acest lucru se știe.

Austriecii au atitudine de căpușă, dar chiar și așa, cancelarul actual și fostul cancelar, Sebastian Kurz, sunt impuși de rețeaua Soros. Austria a virat puternic și treptat conducerile politice au ajuns mai spre NATO. Nehammer e parte a rețelei Soros din SUA. Influența SUA în Austria a crescut mult, la nivel politic americanii coodroneaza bine lucurile. Departamentul de Stat SUA, mai ales Blinken, nu a dat niciun semnal pro România. Rusia poate răsturna economic Austria, dar politic, SUA este la conducere. Faptul că Austria nu e membru NATO nu contează. Politicienii romani nu mai au deloc putere, la nivel internațional, de aceea este importantă o campanie precum Realitatea. Din momentul integrării NATO și UE, politicienii români au cedat toată suveranitatea altor state”, a declarat Cozmin Gușă în emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL.