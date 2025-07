Lotul 1 al Autostrăzii Craiova – Filiași are constructor desemnat! Asocierea formată din compania turcă Ozaltin și antreprenorul craiovean Strade Bauunternehmung, care a construit tronsonul 1 al DEx12 Craiova – Pitești, a fost desemnată câștigătoare la licitația pentru primul lot al Autostrăzii Craiova – Filiași. Este prima autostradă care se construiește în Oltenia!

Acest lot face parte din sectorul construit la profil de autostradă al drumului de mare viteză Craiova – Târgu Jiu (110 km) și va ocoli zona de nord a Municipiului Craiova. Contractul are o valoare de 1,426 miliarde lei (fără TVA) și este finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027. Asocierea Ozaltin – Strade – Infravis are la dispoziție 34 de luni pentru construcția acestui nou lot de autostradă (10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție).

Asocierea româno-turcă s-a clasat pe primul loc în urma evaluării celor 4 oferte primite, cu o valoare a contractului de 1.425.933.758, 21 lei fără TVA. Anunțul privind câștigătoarea licitației a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

„Primul lot al autostrăzii Craiova – Filiași are constructor desemnat! Asocierea turco-română OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (lider) – STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL – INFRAVIS S.R.L. (Turcia – Romania) are la dispoziție 10 luni pentru perioada de proiectare și 24 de luni pentru faza de execuție (total 34 de luni). Contractul, în valoare de 1,426 miliarde lei (fără TVA), este finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027 și va putea fi semnat în termen de 10 zile, dacă nu vor fi depuse contestații“, a anunțat, pe Facebook, Cristian Pistol.

Cum va arăta lotul 1 al Autostrăzii Craiova – Filiași

Drumul de mare viteză dintre Craiova și Târgu Jiu are 110,1 km și este împărțit în 6 loturi: trei la nivel de autostradă (Craiova – Filiași), toate aflate în licitație. și trei la nivel de drum expres (Filiași – Târgu Jiu).

Lotul 4 al acestui proiect va face translația de la profilul de autostradă la cel de drum expres. Și lotul 6 se află în procedură de licitație.

Pe traseul în lungime de 10,3 km al lotului 1 se vor construi inclusiv un nod rutier (Craiova Nord), prin care se asigura conexiunea cu DN 65F, 22 de lucrări de artă, printre care un pasaj (peste DEx12) și 2 viaducte (peste nodul Valea Ursoaia), două parcări de scurtă durată (fiecare dintre acestea dotate cu câte 8 locuri de parcare cu posibilitate de încărcare rapidă a autoturismelor electrice).