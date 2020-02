Prof. univ. dr. Cezar Ionuţ Spînu a fost reales, miercuri, pentru al doilea mandat consecutiv, în funcţia de rector al Universităţii din Craiova. Acesta a fost singurul candidat și a primit 690 de voturi din cele 777 exprimate.

Spînu a declarat că va face întocmai ce a scris în planul managerial prezentat, pe care, în funcție de oportunitățile apărute pe parcurs, îl va adapta astfel încât Universitatea din Craiova să continue să se dezvolte și să se modernizeze.

„Mă uitam în planul managerial cu care am candidat în urmă cu patru ani, pentru primul mandat, şi am văzut că s-a realizat de două-trei ori mai mult decât era scris acolo. Aşa că le promit că tot ce am scris şi acum se va îndeplini până în 2024 şi cu siguranţă vom face şi mai mult, pentru că apar oportunităţi şi nu am putut menţiona totul în proiect. Universitatea din Craiova a devenit deja polul de dezvoltare al regiunii, va trebui să continuăm acelaşi drum şi să ne dezvoltăm în continuare acest pol”, a spus rectorul.

Cezar Ionuţ Spînu are 52 de ani, este profesor de chimie şi, până în 2016, a fost prorector al Universităţii din Craiova pentru management universitar.