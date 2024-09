În intervalul 19-29 septembrie 2024, este programată cea de-a XX-a ediţie a Bucharest Internaţional Film Festival (BIFF), singura competiţie cinematografică internaţională de lungmetraj organizată în Bucureşti, potrivit biff.com.ro.

Ediţia aniversară a BIFF cuprinde următoarele secţiuni: Competiţia oficială de lungmetraj, Panorama, Istorie şi Cinema, Autori români, Retrospectiva Radu Mihăileanu şi Retrospectiva Philippe Lesage.

Preşedintele onorific al BIFF XX este criticul de film Irina-Margareta Nistor, iar membrii Juriului internaţional BIFF 2024 sunt: regizorul şi scenaristul canadian Philippe Lesage, preşedintele Juriului BIFF din acest an, Paul Cozighian, regizor şi jurnalist independent franco-român, actriţa Ana Ularu, regizorul, scenaristul şi actorul Valeriu Andriuţă şi producătoarea de film lituaniană Marija Razgute.

Toate filmele nominalizate în cadrul competiţiei oficiale sunt premiate sau nominalizate la Cannes, Veneţia şi la alte festivaluri internaţionale de anvergură. Acestea sunt: „Viet and Nam„, dramă romantică vietnameză-filipineză din 2024, regizată de Minh Quy Truong; „September Says„, un film dramă din 2024, coprodus la nivel internaţional, scris şi regizat de Ariane Labed; drama intimă în limba mandarină „Blue Sun Palace ” (2024), regizat de scriitoarea chinezo-americană Constance Tsang; „Good One„, dramă americană din 2024, scrisă, regizată şi produsă de India Donaldson; „Black Dog”, film chinezesc din 2024 regizat de Guan Hu; „The New Year That Never Came”, tragicomedie regizată de Bogdan Mureşanu; „Armand”, dramă din 2024 scrisă şi regizată de norvegianul Halfdan Ullmann Tondel; „Stranger Eyes”, thriller misterios, coproducţie internaţională din 2024 regizată de Siew Hua Yeo; „The Undergrowth”, film hibrid între documentar şi ficţiune, cu elemente de suspans şi mister, în care joacă familia reală a regizoarei Macu Machin.

În cadrul secţiunii Panorama vor fi prezentate peliculele: „The Seed of the Sacred Fig” – regia Mohammad Rasoulof (Iran), „Slow” – regia Marija Kavtaradze, „Eternal” – regia Ulaa Salim, „Maestrul şi Margareta” – regia Michael Lockshin, „My Favourite Cake” – regia Maryam Moghadam şi Behtash Sanaeeha, „The Sparrow in the Chimney” – regia Ramon Zurcher, „Mr. Blake at your Service” – regia Gilles Legardinier, „Hors du Temps”.

La Gala de Închidere Panorama, care va avea loc la Cinema Muzeul Ţăranului, la 29 septembrie, vor fi anunţate filmele premiate din cadrul secţiunii Competiţia. Tot în cadrul acestei Gale, regizorul francez de origine română Radu Mihăileanu, invitatul special al ediţiei XX a Festivalului, va primi Premiul pentru Excelenţă.

Filmele vor rula în patru spaţii: Cinema Muzeul Ţăranului, Cinema Union, CREART – Grădina cu filme şi Cinemateca Eforie.

BIFF 2023 a avut loc în perioada 15-22 septembrie, în patru spaţii din Bucureşti: Sala Mare – ARCUB, Cinema Muzeul Ţăranului, CREART – Grădina cu filme şi Cinema Union.

Din juriul celei de-a XIX-a ediţii a Bucharest International Film Festival au făcut parte regizoarele Iulia Rugină şi Catrinel Dănăiaţă, precum şi criticii de film Shaima Issaa, Gunnar Bergdahl (preşedintele juriului BIFF 2023) şi Dejan Petrović.

Filmul „Past Lives”, în regia lui Celine Song, a primit marele premiu, în cadrul Galei de închidere de la Muzeul Ţăranului Român. Premiul pentru cea mai bună regie i-a fost oferit lui Pham Thien An pentru filmul „Inside the Yellow Cocoon Shell”. Distincţia pentru cel mai bun scenariu i-a fost acordată lui Nick Pinkerton pentru pelicula „The Sweet East”. O menţiune specială a juriului a fost câştigată de producţia „Totem” a regizoarei Lila Alvilés.

În anul 2022, BIFF s-a derulat între 29 septembrie şi 9 octombrie. Juriul celei de-a 18-a ediţii a Bucharest International Film Festival a fost format din actriţa Dana Rogoz, jurnalista culturală Roxana Călinescu, regizorul italian Alexandro Grande, actorul şi regizorul Dorian Boguţă şi, din Ucraina, regizorul Valentyn Vasyanovych. Acesta din urmă nu a putut fi prezent fizic la Bucureşti, dar a fost în permanentă legătură cu festivalul.

Premiul pentru cel mai bun Scenariu a fost obţinut de Charlotte Wells, pentru filmul „Aftersun”; Premiul pentru cea mai bună Regie i-a revenit lui Panah Panahi, pentru filmul „Hit The Road”, iar Marele Premiu a fost acordat filmului „Falcon Lake” în regia lui Charlotte Le Bon şi în scenariul lui Charlotte Le Bon, Bastien Vives. Menţiunea specială a juriului a fost acordată în acest an peliculei „Marocco” regizată de Emanuel Pârvu.

BIFF este prima mare competiţie cinematografică de film de lung metraj organizată în capitală şi a fost conceput ca un festival deschis cinematografiei de artă, care încurajează curente cinematografice nou-apărute, descoperă talente şi promovează tineri realizatori de film. De-a lungul timpului, la eveniment au participat nume sonore ale cinematografiei naţionale şi internaţionale, precum: Nikita Mihalkov, Andrei Konchalovsky, Amos Gitai, Danis Tanovic, Rutger Hauer, Jerzy Skolimovsky, Jan Harlan, Radu Mihăileanu, Franco Nero, Vanessa Redgrave.

BIFF este un proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii, organizat de Fundaţia Charta şi Asociaţia Culturală Grigore Vasiliu Birlic şi beneficiază de Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principele Radu al României.

