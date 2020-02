Bugetul alocat județului Dolj, pentru anul în curs, nu permite efectuarea niciunei investiții, de un real ajutor financiar pentru administrația județeană fiind fondurile europene, după cum a precizat președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa.

Pentru acest an, județului Dolj i-a fost alocată suma de 138.402.000 de euro. Deși sunt ceva mai mulți bani, comparativ cu anul trecut, administrația nu poate face investiții cu bani din acest buget întrucât abia pot fi acoperite urgențele.

Una dintre aceste situații limită este domeniul protecției sociale, întrucât, a spus Prioteasa, banii alocați acestui capitol, de la bugetul de stat, acoperă 18% din necesarul pentru acest an.

„Bugetul este un pic mai mare decât cel de anul trecut, dar avem situații limită de rezolvat. Pentru protecția socială, de exemplu, avem 18% din cât ne trebuie pentru anul în curs. Am întrebat și noi în alte zone și am aflat că nu ne putem compara, în vederea luării anumitor măsuri, întrucât noi avem șapte centre medico-sociale. Suntem județul cu cele mai multe astfel de centre. Și atunci am analizat și am zis că nu ne putem juca cu acest capitol. Nu ai cum să asiguri două luni bani și apoi să nu te intereseze, în ideea că statul este obligat să facă ceva. Am avut noroc cu excedentul bugetar de anul trecut. Am redirecționat suma necesară, încă din ianuarie, către sănătate și asistență socială. Dacă vom avea rectificare bugetară pozitivă la jumătatea anului, ne recuperăm o parte din bani, iar dacă nu, situația nu se poate schimba. Aceste persoane nu pot fi lăsate fără siguranța financiară”, a explicat șeful administrației județene doljene.

Și sumele defalcate din TVA vor fi cu 18 unități procentuale mai mici, comparativ cu situația de anul trecut, marele avnataj fiind creșterea cu 57% a sumelor aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă și a celor din PNDL II.