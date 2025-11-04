Ilie Bolojan face încă un gest penibil și sfidător la adresa jurnaliștilor. Premierul vorbește peste jurnaliști, nu îi lasă să adreseze întrebări și chiar le întoarce spatele.

– Sunt întrebări importante la care ar trebui să răspundeți? Când veniți în Parlament, domnule Bolojan? Când veniți în Parlament după ce social democrații au făcut acea solicitare? Dacă pierdeți alegerile la Capitală o să demisionați?

– Voi răspunde în perioada următoare tuturor întrebărilor dumneavoastră într-un cadru organizat. Atunci când vom stabili de comun acord în așa fel încât lucrurile să funcționeze. Vă mulțumesc!

– Vor fi indexate pensiile anul viitor, domnule premier?

– Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră.

– Când veniți în Parlament? Crește salariul minim?”, se arată în dialogul dintre Ilie Bolojan și jurnaliști.