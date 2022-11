Acum 21 de ani, omul de afaceri Bobby Păunescu punea bazele unei noi televiziuni în peisajul media autohton. Extrem de îndrăzneț, a pariat totul pe succesul televiziunii și s-a ambiționat să nu accepte niciun ban de la stat, încă de la început. Și-a menținut poziția ferm, în ciuda ofertelor care i-au fost făcute. Și totuși, după demisia unui jurnalist cu tradiție în postul B1, Silviu Mănăstire, la iveală au ieșit informații potrivit cărora nu mai puțin de6 milioane de euro au fost aduși de jurnalist în conturile televiziunii. Explicații despre proveniența și, mai ales, destinația banilor va trebui să dea administratorul Sorin Oancea, cel care, pe data de 2 decembrie, va fi scos la tablă de Adunarea Generală a Acționarilor (AGA).

„Am făcut această televiziune acum aproape 21 de ani, în decembrie, împreună cu niște oameni extraordinari. Pe lângă Mihai Mârțu, care poate sta oricând, cred și sper, cu un caracter și o personalitate. Cum am început televiziunea asta, nici nu aveam echipamente, cu un car, și spuneam că poate o să avem bani de salarii, poate nu, dar nu vom lua bani de la stat. Cine vrea sa plece, să plece. Pe principiul ăsta am plecat. Și o televiziune care nu are orgolii.

În general, în business, dacă apar orgoliile unui manager, director, să-și pună amprenta, înseamnă că nu mai e business, înseamnă că e ceva ascuns.

Am lucrat peste tot în lume. În afară de Japonia, toate țările cu economie de piață, chit că sunt cu compania pe locul numărul unu sau pe ultimul loc, se întâlnesc, caută soluții. Cei care sunt pe locul întâi se întâlnesc, și atunci vezi cine te atacă. Dacă ești pe ultimul loc, dacă atacă, de ce, cum atacă, dar nu poți să te culci pe o ureche. O non-decizie este mai proastă, duce la distrugere. În Japonia funcționează altfel, am lucrat in Osaka. La AGA, compania are trei mari puncte – acționarii, stakeholders, cu clienții, audiența, care livrează, și managementul. Acestea trei sunt foarte importante. Și acționarii se întâlnesc cu managementul. În Japonia e altfel. Dacă AGA durează mai mult de 15 minute, este o problemă în compania respectivă. Și mie mi s-a părut ciudat, dar ei nu se mută de la o companie la alta. Acolo conduce managementul, nu acționarul. Și o să vedeți că AGA durează maximum 15-20 de minute, dacă nu apare în toată presa.

Și ceva foarte important. Nu există orgolii personale. Dacă ieși cu orgoliul personal, e o problemă, le ții acasă. Business-ul e business. Bucătăria internă nu se face publică, doar soluțiile. Noi fiind o televiziune publică, dacă mutăm o emisiune de la o oră la alta, de la 9 la 7, anunțăm public. Problemele nu se anunță public, lucrurile bune nu, pentru a nu da adversarului pe ce să te atace. Sau lucrurile rele. Niciodată public. Se rezolvă în interior, dar să nu apară orgolii. Această televiziune sunt convins că va continua așa cum am creat-o acum 21 de ani: o televiziune liberă, și toți care au lucrat aici, de la Eugen-Ovidiu Chirovici, Dragoș Marinescu, Sorin Oancea, dacă cineva poate spune că lucrurile au stat altfel în televiziunea asta, să vină să spună. Dar nu știu de așa ceva. Dacă vreun politician, om de afaceri a fost santajat.

Eu, când am început această televiziune, am spus: nu luăm bani de la stat. În studioul de jos, la Radu Moraru îi oferea bani 300.000 de dolari Petrom, eram la început de tot. Mă suna, am spus: NU luăm bani de la stat. Dacă vreți bani, plecați. Nu are nicio legătură, funcționează cu totul alte principii. Pentru tine, ca antreprenor, în permanență să ai un ochi și să consulți tot ce se întâmplă, nu m-am culcat pe o ureche că se ocupă ălălalt. Iar lucrurile nu se spală în public, și alea bune, și alea rele, dacă le spui pe cele bune, te atacă competiția, dacă le spui pe alea rele, te pun și mai jos”, a spus Bobby Păunescu, duminică seara, la B1 TV.

Dosar închis. Jurnalistul Silviu Mănăstire a pus punct emisiunii de la postul B1 TV, după 7 ani, și anunță că a adus postului un profit de peste 6 milioane de euro

7 ani productivi, am putea spune, după declarația pe care însuși jurnalistul a aruncat-o nonșalant în spațiul public, odată cu anunțul demisiei sale de la postul de televiziune din Calea Victoriei.

Silviu Mănăstire

Silviu Mănăstire, realizator al emisiunii „Dosar de politician”, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că se desparte de postul B1 TV. Mesajul său de despărțire a trădat, însă, o nemulțumire de natură financiară în relația cu televiziunea.

„O mulţime de binevoitori în sensul propriu al cuvântului, dar şi mulţi alți binevoitori cu ghilimelele de rigoare, mă întreabă direct sau prin intermediari dacă am plecat de la B1 TV. Răspunsul este DA. Colaborarea mea cu aceasta televiziune s-a închieiat după 7 ani. Înainte de a pleca, am avut un binemeritat concediu, în care am rezolvat multe lucruri personale.

(…)

Nu există nicio teorie a conspiraţiei în ceea ce priveşte plecarea mea, deci trebuie să-i dezamăgesc pe iubitorii de bârfe. Nu mă consider vedetă media şi, aşa cum se întâmplă în viaţa fiecăruia dintre noi, din când în când, joburile se schimbă, proiectele se schimbă. Este valabil şi pentru profesia de jurnalist. De aceea nu am folosit plecarea mea pentru a face din ea o ştire. Sutele de mesaje primite în ultimele săptămâni m-au obligat să vă dau aceste explicaţii.

De ce am plecat? Pentru că tot aşa cum se întâmplă în viaţa de zi cu zi a fiecăruia dintre noi, la un moment dat, te saturi de oameni, de locuri, alţii la rândul lor se satură poate de tine. Se numește rutină. Uneori e bună, de cele mai multe ori nu.

Câteva lucruri trebuie însă precizate: «Dosar de politician» a fost emisiunea de prime time a postului B1 TV. Ne-am bătut de la egal la egal cu cei mari din branşă. Cu formate de televiziune bine finanţate şi cu mega-echipe în spate (concurența, n.r.). Am câştigat, am si pierdut. Nimeni nu ne-a ignorat însă. (…)

Cei mai importanţi și relevanţi politicieni, mai simpatici sau nesimpatici, au venit să dea răspunsuri la întrebările dumneavoastră, adresate de mine. În 7 ani nu a scăpat niciunul, deşi de multe ori nu veneau tocmai foarte fericiți în studio. Sau dacă nu veneau «pentru că nu aveam haz», cum îmi spunea un «mare lider», cu siguranţă se uitau la emisiune cu înfrigurare.

P. S. – Atât timp cât «Dosar de politician» a fost emisiunea de prime time a televiziunii B1 TV, profitul acestui post de news&talk-show politic a fost de peste 6 milioane de euro”, a scris, la acea vreme, Silviu Mănăstire.

Sorin Oancea

Explicații despre proveniența și, mai ales, destinația banilor va trebui să dea administratorul Sorin Oancea, cel care, pe data de 2 decembrie, va fi scos la tablă de Adunarea Generală a Acționarilor (AGA).

Reamintim că omul de afaceri Bobby Păunescu a convocat AGA (Adunarea Generală a Acționarilor, n.r.) pentru a cere revocarea lui Sorin Oancea din calitatea de administrator al B1 TV Channel SRL. Totodată, se cere numirea unui nou administrator, în persoana lui Bobby George Marius Păunescu.

Pe ordinea de zi a Adunării Generale a Asociaților, din 18 noiembrie, s-au aflat, printre altele, următoarele subiecte:

1. Analiza raportului de inspecție fiscală efectuat în perioada 2019-2022.

2. Aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea atragerii răspunderii persoanelor vinovate pentru daunele pricinuite societății, astfel cum sunt menționate în procesul-verbal de inspecție.

3. Desemnarea unei persoane de specialitate pentru efectuarea unui audit financiar.

6. Oportunitatea revocării administratorului societății Sorin Oancea.

7. Numirea unui nou administrator în persoana lui Păunescu Bobby George Marius.

8. Împuternicirea lui Păunescu Bobby George Marius pentru efectuarea mențiunilor în Registrul Comerțului.

Deciziile, așadar, vor fi luate pe data de 2 decembrie 2022, în spatele ușilor închise.