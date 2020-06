Un grup de studenți din Craiova au implementat și au dezvoltat un proiect prin care își propun să convingă tot mai multe persoane să facă mișcare. Au pornit la drum cu 90 de biciclete și o dorință arzătoare de a le arăta oamenilor, indiferent de vârstă, cât de utile pot fi mijloacele alternative de deplasare.

Inițial, proiectul GoBike a fost gândit pentru studenții craioveni, în scurt timp căpătând o nouă dimensiune.

„Ideea a pornit când am aflat despre competiția lansată de cei de la EDUCOL, cum că cei de la Ford Company oferă bani pentru demararea unor proiecte. Pentru proiecte pe care noi să le facem să fie sustenabile, proiecte de antreprenoriat social. Am plecat de la ideea că în Craiova ar fi foarte bine să avem un centru sau chiar două de biciclete, pe care studenții să le poată folosi să se deplaseze între campusuri. Am simțit nevoia de așa ceva. Treptat, am luat în calcul să extindem și astfel am venit spre comunitate. Bicicletele puteau fi închiriate doar din parc și folosite doar în parc. Pentru alte nevoi, în oraș, nu exista nicio astfel de variantă. Am zis, hai să facem acest lucru pentru întreaga comunitate”, povestește Adelina Mustață, manager de proiect.

Povestea GoBike a început în urmă cu doi ani. După ce au primit un răspuns favorbail pentru o primă variantă a proiectului, tinerii au îndrăznit să-l extindă.

„Totul a pornit în urmă cu doi ani. Am plecat la drum cu 90 de biciclete. Am avut încredere în argumentele pe care le-am adus. Stilul de viață sănătos este foarte important, considerăm noi. După ce am depus proiectul, am primit un prim feedback și mai aveam un termen limită până la depunerea finală. Răspunsul a fost încurajator și după ce am depus varianta inițială, am luat în calcul să facem totul la scară largă și să vedem cât de mult ne putem extinde. Așa a luat naștere proiectul actual”, continuă Adelina.

În prezent, în Craiova au fost amenajate trei centre de biciclete. Cei interesați trebuie să știe că se pot plimba nu doar în parc, ci în tot orașul.

„Ideea a fost să avem mai multe centre în oraș. Am deschis două centre în căminele studențești, Căminul 10 și respectiv Căminul 6, întrucât a pornit ca un proiect pentru studenți. Apoi am zis să venim și în Parcul Nicolae Romanescu pentru că aici vin foarte multe persoane și astfel află despre noi. Oamenii pot lua bicicleta de aici și se pot plimba prin oraș, nu doar în parc. Nu avem această restricție”, mai spune tânăra.

Pauza luată în timpul stării de urgență a reprezentat un pas semnificativ pentru proiectul tinerilor. Oamenii au realizat că mișcarea este importantă și, astfel, au apelat, la biciclete.

„După starea de urgență, oamenii au simțit nevoia de a face mișcare și au venit către noi. Au conștientizat, practic, cât de important este să facă mișcare. Acest lucru ne motivează și pe noi, ne bucură”, completează Adelina.

Un alt aspect important al proiectului este și faptul că încurajează acțiunea de voluntariat. Tinerii care în timp s-au alăturat echipei de implementare, formată din șapte studenți, își împart sarcinile între ei. Nu așteaptă nimic material în schimb, ci doar un răspuns favorabil din partea comunității.

„Echipa a început cu șapte persoane, membri ai echipei de implementare, după care am reușit ca lângă noi să aducem și voluntari. Unii au rămas, alții au plecat. Dorința noastră este ca acest proiect să fie dus mai departe, din generație, în generație. Nu mi-aș dori să înceapă cu noi și cu noi să se încheie. Avem peste 10 voluntari. O parte rămâne peste vară, la centre de închiriere, alții ne ajută când avem nevoie să le mutăm, să le spălăm, să mai reparăm una, alta la ele”, continuă tânăra.

În parc au fost aduse, inițial, 10 biciclete. Acum, sunt 22 și vor mai fi aduse alte 10 biciclete, după ce li se va face mentenanța.

Tarif pentru închirierea lor nu există, dar se pot face sponsorizări. Banii sunt reinvestiți în dezvoltarea proiectului, actualul obiectiv al echipei fiind să cumpere câteva biciclete și pentru copii.

„Nu avem tarif. Se pot face donații, sponsorizări, banii fiind folosiți tot pentru întreținerea bicicletelor, în dezvoltarea proiectului. Se face un contract de comodat care este și contract de sponsorizare. În schimbul donației respective se taie o chitanță. Cumpărăm cauciucuri, camere, partea de mentenanață, acum trebuie să luăm dezinfectanți. Toate costă. Ne dorim, anul acesta, să luăm biciclete și pentru micuți. Sub 14 ani nu merg folosite cele pe care le avem acum. Și avem solicitări și din partea celor mai mici”, adaugă Adelina.

Ca orice proiect, și GoBike are și momente mai dificile. Este complicat, spun tinerii, când cei care asigură mentenanța nu fac față solicitărilor.

„Cel mai dificil este când cei cu mentenața nu pot face față cerințelor. Atunci, ne mobilizăm noi și învățăm cum funcționează astfel încât să ne ocupăm și noi de acest aspect. Anul acesta, au mai aderat doi băieți care cunosc partea aceasta mecanică a bicicletei și este foarte bine. O dată sau de două ori pe an facem mentenanța ca la carte. Nu doar întreținem, ci se ia totul de la zero”, mai povestește studenta.

Tinerii studenți își doresc ca tot mai mulți oameni să facă mișcare, indiferent de vârstă. Să opteze pentru un stil de viață sănătos și să nu uite de mijloacele de transport alternative.

„Cei care fac plimbări cu bicicleta sunt, în general, persoane în vârstă de 20 de ani. Sunt și copii, care au peste 14 ani, dar vin și cei mai în vârstă. Anul trecut, un domn venea cu bicicleta dumnealui până în parc, iar aici lua una de la noi pentru că îi plăceau ale noastre. Avem și grupuri care sună și fac programări. Ne dorim ca populația să conștientizeze ce înseamnă sportul și nu mă refer doar la biciclete, ci în general. Este important să înțeleagă că în oraș avem nevoie și de un mijloc de transport alternativ. Ne dorim ce oamenii să pună preț pe un stil de viață cât mai sănătos”, încheie Adelina.

Programul de funcționare al centrelor de închiriere este, în timpul săptămânii, între orele 16.00-21.00, iar în week-end între orele 15.00-22.00.