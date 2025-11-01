Jurnalista a mers la inundațiile din Valencia, acolo unde comunități de români au fost grav afectate, în timp ce statul român nu a avut nicio reacție privind drama prin care treceau aceștia.

Anca Alexandrescu a avut curaj să-l înfrunte pe generalul Florian Coldea. Omul din spatele statului paralel a dat bir cu fugiții când a văzut-o pe aceasta în Aeroportul din Dubai.

Deși este o femeie puternică și a luptat întotdeauna pentru a le arăta adevărul românilor, Anca Alexandrescu a avut și momente de cumpănă în care și-a pus speranța doar în Dumnezeu.