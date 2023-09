Rețeaua de socializare TikTok s-a ales cu o amendă de aproape 350 de milioane de euro pentru că a încălcat regulamentul privind drepturile minorilor.

Uniunea Europeană a anunţat vineri că a amendat cu 345 milioane de euro reţeaua socială TikTok, pentru încălcarea regulamentului GDPR cu privire la modul de gestionare a datelor personale ale minorilor, informează AFP.

TikTok Technology Limited va trebui să achite amenzi cu o valoare totală de 345 milioane de euro şi să îşi pună operaţiunile de procesare a datelor în conformitate cu regulamentul GDPR al blocului comunitar în următoarele trei luni, a anunţat într-un comunicat Comisia irlandeză pentru protejarea datelor (DPC), care acţionează în numele Uniunii Europene.

Este pentru prima dată când TikTok este amendat de Data Protection Commissioner (DPC), care este principalul organism de reglementare din UE pentru multe din marile firme mondiale de tehnologie din cauza faptului că acestea îşi au cartierul regional în Irlanda.

DPC a demarat în luna septembrie o anchetă asupra reţelei TikTok, o filială a gigantului chinez ByteDance, foarte populară în rândul tinerilor şi care numără în prezent 150 de milioane de utilizatori în SUA şi 134 de milioane în UE.

Investigaţia autorităţii irlandeze a descoperit faptul că în 2020 conturile pentru utilizatorii cu vârsta de sub 16 ani au fost definite ca având caracter ‘public’ în mod automat (-by default-nr.). O altă problemă are legătură cu caracteristica ‘family pairing’, care permite asocierea unui cont de TikTok al unui adolescent de cel al părintelui. Potrivit DPC , TikTok nu a verificat dacă utilizatorul asociat este în realitate părintele utilizatorului minor sau tutorele.

În replică, TikTok a informat că este în dezacord cu decizia autorităţii de reglementare, în special cu nivelul amenzii impuse. Potrivit TikTok, criticile DPC „se concentrează pe caracteristici şi parametrii care erau în vigoare în urmă cu trei ani şi am făcut modificări, precum plasarea în regim „privat”, în mod automat, a tuturor conturilor persoanelor cu vârsta de sub 16 ani”.

Potrivit regulamentului GDPR, introdus în 2018, autoritatea de reglementare poate impune amenzi de până la 4% din cifra de afaceri globală a unei companii. Data Protection Commissioner a mai amendat şi alţi giganţi din tehnologie, inclusiv amenzi combinate de 2,5 miliarde de euro impuse Meta, pentru că a încălcat regulile europene de protecţie a datelor cu reţeaua sa socială Facebook.

Sancţiunea anunţat vineri intervine într-un context de întărire controalelor şi procedurilor judiciare din Uniunea Europeană, dar şi în SUA, împotriva giganţilor din tehnologie precum TikTok dar şi GAFA (Google, Amazon, Facebook şi Apple).