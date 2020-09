Reprezentantul depozitului de deşeuri din Craiova, unde miercuri a izbucnit un incendiu, a fost amendat de către comisarii Gărzii de Mediu Dolj din cauza neregulilor depistate în activitatea acestuia.

Potrivit Gărzii de Mediu Dolj, abaterile erau foarte grave. Operatorul economic a fost amendat cu suma de 400.000 de lei şi va trebui să remedieze situaţia constatată cu ocazia controlului.

“În data de 23.09.2020, în jurul orei 10.00, comisarii de mediu s-au autosesizat de aparitia unui fum negru in zona fabricii de bere de pe Calea Severinului. Ajunsi in zona au constatat un incendiu in desfasurare pe amplasamentul unui colector de deseuri. Pentru stingerea incendiului au intervenit Formatia de Pompieri Isalnita, cu un dispozitiv de 16 pompieri si doua autoutlitare Incendiul a fost stins in aproximativ o jumatate de ora si a ars o cantitate de aproximativ 6 000 kg de matriale plastice. In urma finalizarii verificarilor s-a retinut grave abateri de la prevederile Legii 211/211 privind gestionarea deseurilor motiv pentru care in data de 24.09.2020 operatorul econmic a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 400.000 de lei si au fost impuse masuri de remediere”, transmit reprezentanţii Gărzii de Mediu Dolj.

Sursa: Realitatea de Dolj