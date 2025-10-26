Șase persoane, printre care și patru copii, au fost transportate la spital duminică, în urma unui accident rutier produs în localitatea Rojiște, județul Dolj. În coliziune au fost implicate două autoturisme în care se aflau în total șapte persoane.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dolj, la fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare: o autospecială de stingere, un echipaj de prim ajutor, o autospecială pentru transportul victimelor multiple și două ambulanțe.

Până la sosirea echipajelor de intervenție, primul ajutor a fost acordat de plutonierul adjutant Florin Necșulea, pompier la Garda Bechet, care ieșise din tură și se afla în drum spre casă. Acesta a intervenit prompt pentru a sprijini victimele până la venirea colegilor săi.

Toate cele șase persoane rănite, inclusiv cei patru copii, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, fiind în afara oricărui pericol, au precizat autoritățile.

În urma accidentului, traficul rutier pe DJ 604A, între localitățile Rojiște și Mîrșani, a fost blocat temporar, au informat reprezentanții IPJ Dolj.

